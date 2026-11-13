Honduras será sede del Premundial Sub-17 de Concacaf: los estadios y nuevo formato
Honduras organizará por tercera vez consecutiva el Premundial Sub-17 de Concacaf con nuevo formato y estadios confirmados.
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Cobertura (4)
- Honduras volverá a ser sede del Premundial Sub-17: nuevo formato y estadios www.laprensa.hn · hace 4 h
- Honduras será sede del próximo Premundial Sub17 de la Concacaf Deportes TVC · hace 4 h
- Honduras será sede por tercera vez consecutiva del Premundial Sub-17: estadios y nuevo formato ElHeraldo.hn · hace 4 h
- Honduras será sede del Premundial Sub-17 de Concacaf: los estadios y nuevo formato DIEZ.HN · hace 4 h
El resumen
La Concacaf designó a Honduras como sede del próximo Campeonato Sub-17, marcando la tercera edición consecutiva en el país. Los cuatro medios hondureños —La Prensa, Deportes TVC, El Heraldo y DIEZ— coinciden en el anuncio y detallan que el torneo estrenará formato de competencia, aunque la cobertura no especifica los cambios exactos.
También confirman los estadios seleccionados sin que haya discrepancias entre las fuentes sobre las sedes.
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Respuestas rápidas
¿Cuántas veces ha sido Honduras sede consecutiva?
Esta será la tercera edición consecutiva del Premundial Sub-17 en Honduras.
¿Qué novedades trae el torneo?
Estrenará un nuevo formato de competencia y ya tiene estadios confirmados, según los cuatro medios locales.
¿Hay diferencias entre los reportes?
No, los cuatro medios coinciden en la sede, el formato nuevo y los estadios sin contradicciones.
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