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Honduras será sede del Premundial Sub-17 de Concacaf: los estadios y nuevo formato

Honduras organizará por tercera vez consecutiva el Premundial Sub-17 de Concacaf con nuevo formato y estadios confirmados.

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El resumen

La Concacaf designó a Honduras como sede del próximo Campeonato Sub-17, marcando la tercera edición consecutiva en el país. Los cuatro medios hondureños —La Prensa, Deportes TVC, El Heraldo y DIEZ— coinciden en el anuncio y detallan que el torneo estrenará formato de competencia, aunque la cobertura no especifica los cambios exactos.

También confirman los estadios seleccionados sin que haya discrepancias entre las fuentes sobre las sedes.

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Respuestas rápidas

¿Cuántas veces ha sido Honduras sede consecutiva?

Esta será la tercera edición consecutiva del Premundial Sub-17 en Honduras.

¿Qué novedades trae el torneo?

Estrenará un nuevo formato de competencia y ya tiene estadios confirmados, según los cuatro medios locales.

¿Hay diferencias entre los reportes?

No, los cuatro medios coinciden en la sede, el formato nuevo y los estadios sin contradicciones.

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Honduras Concacaf Premundial Sub-17 fútbol juvenil estadios

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