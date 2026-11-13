Honduras será sede del Premundial Sub-17 de Concacaf: los estadios y nuevo formato

La Concacaf designó a Honduras como sede del próximo Campeonato Sub-17, marcando la tercera edición consecutiva en el país. Los cuatro medios hondureños —La Prensa, Deportes TVC, El Heraldo y DIEZ— coinciden en el anuncio y detallan que el torneo estrenará formato de competencia, aunque la cobertura no especifica los cambios exactos.

También confirman los estadios seleccionados sin que haya discrepancias entre las fuentes sobre las sedes.