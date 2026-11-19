Keiko Fujimori presentó a Perú como una vía de acceso clave hacia los mercados de la región ante empresarios en Estados Unidos, mientras la cobertura registra desplazamientos oficiales y encuentros diplomáticos de relevancia. No obstante, los reportes actuales no detallan los acuerdos concretos alcanzados durante estas presentaciones empresariales ni los resultados específicos de las reuniones internacionales mencionadas.