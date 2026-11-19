Empresa que opera KFC y Taco Bell en 10 estados se va a la quiebra
La empresa que opera restaurantes de KFC y Taco Bell en diez estados se declaró en bancarrota con una deuda millonaria.
- Clave informativa: Empresa que opera KFC y Taco Bell en 10 estados se va a la quiebra
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Cobertura (6)
- Reconocida franquicia de comida rápida se declaró en quiebra; 84 restaurantes podrían cerrar sus puertas Revista Semana · hace 3 h
- Operador de KFC en EE. UU. endeudado con US$82 millones, listo para vender establecimientos IDNFinancials · hace 3 h
- Tasty Chick'n cerró docenas de tiendas KFC y se declaró en bancarrota. Quartz · hace 3 h
- Reconocida franquicia se declaró en quiebra y cerraría más de 80 puntos de venta Noticias RCN · hace 3 h
- KFC enfrenta un duro golpe: franquicia con más de 80 restaurantes se declaró en bancarrota Pulzo · hace 3 h
- Empresa que opera KFC y Taco Bell en 10 estados se va a la quiebra Primera Hora · hace 3 h
El resumen
Los clientes en diez estados enfrentan el cierre inminente de decenas de establecimientos tras la bancarrota de la compañía operadora. La situación afecta directamente a las populares marcas de comida rápida en múltiples ubicaciones.
La decisión de la quiebra surge tras acumular una deuda de US$82 millones, lo que llevó a la empresa Tasty Chick'n a cerrar docenas de tiendas y planear la venta de sus establecimientos. La magnitud de la crisis comprende más de ochenta puntos de venta en total.
Diversos medios internacionales, incluyendo a IDNFinancials, Quartz, Noticias RCN, Pulzo y Primera Hora, reportaron el alcance de la medida. La cobertura detalla tanto el monto de los pasivos como el impacto en la red de franquicias operadas en la región.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Qué empresa se declaró en bancarrota?
Tasty Chick'n, operadora de franquicias.
¿Qué marcas de comida rápida se ven afectadas?
KFC y Taco Bell.
¿Cuál es el monto de la deuda reportada?
La deuda asciende a US$82 millones.
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