Los clientes en diez estados enfrentan el cierre inminente de decenas de establecimientos tras la bancarrota de la compañía operadora. La situación afecta directamente a las populares marcas de comida rápida en múltiples ubicaciones.

La decisión de la quiebra surge tras acumular una deuda de US$82 millones, lo que llevó a la empresa Tasty Chick'n a cerrar docenas de tiendas y planear la venta de sus establecimientos. La magnitud de la crisis comprende más de ochenta puntos de venta en total.

Diversos medios internacionales, incluyendo a IDNFinancials, Quartz, Noticias RCN, Pulzo y Primera Hora, reportaron el alcance de la medida. La cobertura detalla tanto el monto de los pasivos como el impacto en la red de franquicias operadas en la región.