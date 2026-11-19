Las compras de emergencia y de pánico se han disparado en Costco en Estados Unidos debido al miedo a un apagón masivo provocado por recientes fallas tecnológicas. Medios como Quartz, Telemundo Atlanta, Comercio TV, Infobae y Fomoera informan que este aumento en el acopio de suministros generó un incremento en las ventas de la cadena.

Mizuho apunta directamente a las fallas tecnológicas recientes como el detonante de esta conducta, mientras que Comercio TV añade que JD Vance canceló su agenda debido a las mismas fallas técnicas. La cobertura no especifica el inventario exacto ni los componentes detallados del kit de supervivencia que se comercializa ante esta situación.