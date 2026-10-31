Fallece otro integrante de la exitosa serie 'Breaking Bad': deja una extensa trayectoria en Hollywood

Los seguidores del cine de culto y de la televisión internacional despiden al director Peter Medak, cuya trayectoria abarcó tanto la gran pantalla como producciones televisivas de gran repercusión mundial. La cobertura de medios como NTN24, MUNDIARIO, Diario AS, Espinof, Decine21 y Foro3D confirma el deceso del cineasta a los 88 años.

Los reportes destacan su paso por la exitosa serie Breaking Bad y su dirección en el ámbito del terror con la película Al final de la escalera, considerada un referente del género fantástico. Las publicaciones actuales repasan su extenso legado en Hollywood y su paso por producciones de culto, mientras que los detalles adicionales sobre futuros homenajes o el impacto de su partida en la industria no han sido especificados por las fuentes.