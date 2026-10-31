Fallece otro integrante de la exitosa serie 'Breaking Bad': deja una extensa trayectoria en Hollywood
Los seguidores del cine de culto y de la televisión internacional lamentan la partida del director Peter Medak a los 88 años.
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Respuestas rápidas
¿Quién era Peter Medak?
Fue un director de cine y televisión reconocido por su trayectoria en Hollywood, incluyendo su trabajo en la serie Breaking Bad y el filme de terror Al final de la escalera.
¿A qué edad falleció Peter Medak?
Falleció a los 88 años, según informan los medios especializados.
¿Qué proyectos destacan en su carrera?
Los reportes resaltan su labor como director en la producción televisiva Breaking Bad y en el cine de culto y terror, destacando especialmente su película de fantasmas.
El resumen
Los seguidores del cine de culto y de la televisión internacional despiden al director Peter Medak, cuya trayectoria abarcó tanto la gran pantalla como producciones televisivas de gran repercusión mundial. La cobertura de medios como NTN24, MUNDIARIO, Diario AS, Espinof, Decine21 y Foro3D confirma el deceso del cineasta a los 88 años.
Los reportes destacan su paso por la exitosa serie Breaking Bad y su dirección en el ámbito del terror con la película Al final de la escalera, considerada un referente del género fantástico. Las publicaciones actuales repasan su extenso legado en Hollywood y su paso por producciones de culto, mientras que los detalles adicionales sobre futuros homenajes o el impacto de su partida en la industria no han sido especificados por las fuentes.
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Cobertura (6)
- Fallece Peter Medak, director de "Al final de la escalera" Decine21 · hace 15 h
- Muere Peter Medak, director de una de las mejores películas de fantasmas de la historia Diario AS · hace 15 h
- Adiós a Peter Medak, el cineasta que pasó del terror de culto a Breaking Bad MUNDIARIO · hace 15 h
- Peter Medak, director de cine de culto y televisión, muere a los 88 años Foro3D · hace 15 h
- El difunto Peter Medak nos dejó una de las películas de terror más potentes de todos los tiempos: un estremecedor espectáculo que ver en streaming Espinof · hace 15 h
- Fallece otro integrante de la exitosa serie 'Breaking Bad': deja una extensa trayectoria en Hollywood NTN24 · hace 15 h
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