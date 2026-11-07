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Yamal por encima Cristiano: "Si gana siete Balones de Oro no me sorprenderá"

Marcus Rashford sitúa a Lamine Yamal por encima de Cristiano Ronaldo y cerca de Lionel Messi.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Yamal por encima Cristiano: "Si gana siete Balones de Oro no me sorprenderá"
  • Punto central: Marcus Rashford sitúa a Lamine Yamal por encima de Cristiano Ronaldo y cerca de Lionel Messi.
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Cobertura (5)

El resumen

Según los contenidos difundidos por medios como Mundo Deportivo, marca usa, Yahoo y DIEZ.HN, Rashford expresó que el nivel de Yamal supera al de otros futbolistas talentosos con los que ha jugado. Posteriormente, las publicaciones enfatizaron el pronóstico relacionado con los galardones del Balón de Oro.

De acuerdo con los reportes, Rashford afirmó que no le sorprendería que Yamal obtenga siete galardones de este tipo, señalando además que se trata de lo más cerca que alguien puede estar de Lionel Messi.

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Respuestas rápidas

¿Qué dijo Marcus Rashford sobre Lamine Yamal?

Rashford declaró que Lamine Yamal está por encima de otros futbolistas talentosos y señaló que, si gana siete Balones de Oro, no le sorprenderá.

¿Con quién comparó Marcus Rashford a Lamine Yamal?

Las coberturas indican que lo comparó con Cristiano Ronaldo, ubicándolo por encima, y mencionó que está cerca de Lionel Messi.

¿Qué medios han informado sobre estas declaraciones?

La noticia ha sido difundida por medios como Mundo Deportivo, marca usa, Yahoo y DIEZ.HN.

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Lamine Yamal Marcus Rashford Balón de Oro Barcelona Cristiano Ronaldo

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