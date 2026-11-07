Yamal por encima Cristiano: "Si gana siete Balones de Oro no me sorprenderá"

Según los contenidos difundidos por medios como Mundo Deportivo, marca usa, Yahoo y DIEZ.HN, Rashford expresó que el nivel de Yamal supera al de otros futbolistas talentosos con los que ha jugado. Posteriormente, las publicaciones enfatizaron el pronóstico relacionado con los galardones del Balón de Oro.

De acuerdo con los reportes, Rashford afirmó que no le sorprendería que Yamal obtenga siete galardones de este tipo, señalando además que se trata de lo más cerca que alguien puede estar de Lionel Messi.