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Shakira agradece el apoyo de sus seguidores por esta “difícil semana”

Shakira rompe el silencio y agradece el cariño de sus seguidores tras una semana difícil marcada por la incertidumbre.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
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Respuestas rápidas

¿Qué dijo Shakira en su mensaje?

La cantante expresó: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño en esta difícil semana”.

¿Quién es William Mebarak?

Es el padre de Shakira, de 95 años de edad, cuyo delicado estado de salud ha generado preocupación.

¿Qué artistas han reaccionado?

Carlos Vives manifestó su apoyo público señalando que acompaña a la cantante.

El resumen

La incertidumbre gira en torno a la salud de William Mebarak, padre de Shakira, de 95 años, cuyo delicado estado preocupa a su familia y ha generado diversos rumores. Ante esto, la artista emitió un mensaje público donde agradece los mensajes de cariño recibidos durante esta difícil semana, mientras que figuras como Carlos Vives han expresado su apoyo incondicional.

La cobertura actual no especifica nuevos partes médicos oficiales sobre William Mebarak, por lo que la atención se mantiene en las próximas declaraciones de la familia y la evolución de los acontecimientos.

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