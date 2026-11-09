Shakira agradece el apoyo de sus seguidores por esta “difícil semana”

La incertidumbre gira en torno a la salud de William Mebarak, padre de Shakira, de 95 años, cuyo delicado estado preocupa a su familia y ha generado diversos rumores. Ante esto, la artista emitió un mensaje público donde agradece los mensajes de cariño recibidos durante esta difícil semana, mientras que figuras como Carlos Vives han expresado su apoyo incondicional.

La cobertura actual no especifica nuevos partes médicos oficiales sobre William Mebarak, por lo que la atención se mantiene en las próximas declaraciones de la familia y la evolución de los acontecimientos.