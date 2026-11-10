Shakira regresaría en concierto a Puerto Rico
Shakira anuncia y prepara su regreso a los escenarios internacionales con fechas y giras previstas para el año 2027.
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El resumen
El Nuevo Día y Primera Hora establecieron inicialmente que la artista podría regresar en concierto a Puerto Rico. Los reportes señalan que la visita formaría parte de sus presentaciones programadas para 2027.
Posteriormente, la cobertura se expandió a otros países de la región. La Red 106.1 FM y Tv Azteca Guatemala informaron sobre la confirmación y posibilidad de su retorno a Guatemala en 2027 con la gira titulada Las Mujeres Ya No Lloran, mientras que Mundo UR indicó que volverá a los escenarios de Venezuela tras 15 años de ausencia.
La cobertura actual registra anuncios y expectativas de conciertos en múltiples territorios para 2027, sin que las publicaciones detallen aún los calendarios definitivos de venta de boletos o los lugares exactos de cada presentación.
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Respuestas rápidas
¿En qué año se realizarían los conciertos anunciados?
Las coberturas mencionan el año 2027 para las presentaciones.
¿Qué gira acompaña los reportes sobre Shakira?
Se menciona la gira titulada Las Mujeres Ya No Lloran en los informes de Guatemala.
¿Qué se informa sobre Venezuela?
Los reportes indican que regresaría a los escenarios de ese país tras 15 años de ausencia.
Cobertura (5)
- Cada vez más cerca: Shakira traería su concierto a Puerto Rico en 2027 El Nuevo Día · hace 4 h
- Shakira Confirma Su Regreso A Guatemala Con Gira En 2027 La Red 106.1 FM · hace 4 h
- Shakira regresará a los escenarios de Venezuela tras 15 años de ausencia Mundo UR · hace 4 h
- Shakira podría regresar a Guatemala en 2027 con su gira Las Mujeres Ya No Lloran; esto se sabe Tv Azteca Guatemala · hace 4 h
- Shakira regresaría en concierto a Puerto Rico Primera Hora · hace 4 h
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