Shakira regresaría en concierto a Puerto Rico

El Nuevo Día y Primera Hora establecieron inicialmente que la artista podría regresar en concierto a Puerto Rico. Los reportes señalan que la visita formaría parte de sus presentaciones programadas para 2027.

Posteriormente, la cobertura se expandió a otros países de la región. La Red 106.1 FM y Tv Azteca Guatemala informaron sobre la confirmación y posibilidad de su retorno a Guatemala en 2027 con la gira titulada Las Mujeres Ya No Lloran, mientras que Mundo UR indicó que volverá a los escenarios de Venezuela tras 15 años de ausencia.

La cobertura actual registra anuncios y expectativas de conciertos en múltiples territorios para 2027, sin que las publicaciones detallen aún los calendarios definitivos de venta de boletos o los lugares exactos de cada presentación.