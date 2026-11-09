¡Más líder que nunca! Barcelona viene de atrás y vence al Atlético de Madrid en el Metropolitano

Dos goles de Fermín López permitieron al Barcelona remontar y asegurar la victoria 2-1 frente al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, de acuerdo con la información difundida por medios como AP News y Mediotiempo. La cobertura de este encuentro, reseñada por plataformas como MARCA, ESPN Deportes y Sports Illustrated, pone el foco en las claves tácticas del partido, el historial de enfrentamientos previos entre ambos conjuntos y el impacto de este resultado en la tabla de posiciones, donde el Barcelona refuerza su posición en la parte alta.

Los siguientes encuentros de los equipos en el calendario competitivo determinarán el mantenimiento de esta ventaja en el torneo.