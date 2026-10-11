Gilberto Mora, elegido como estrella emergente en Messi +10

Lionel Messi armó la lista con los diez mayores talentos del fútbol mundial en la iniciativa Messi +10, situando al juvenil mexicano Gilberto Mora y al argentino Tomás Aranda como futuras estrellas. La selección destaca a figuras juveniles que generan atención internacional e incluye perfiles seguidos por clubes como el Real Madrid y el Barcelona, según la cobertura de diversos medios deportivos.

La inclusión de Mora y Aranda posiciona a estos jóvenes futbolistas bajo el foco global como proyectos de crack y herederos directos del legado de Messi en el deporte. La continuidad de esta tendencia dependerá del desempeño futuro de los jugadores seleccionados en sus respectivas carreras y de los movimientos del mercado futbolístico.