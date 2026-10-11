Gilberto Mora, elegido como estrella emergente en Messi +10
Lionel Messi seleccionó a diez promesas mundiales del fútbol e incluyó a Gilberto Mora y Tomás Aranda entre los herederos del futuro.
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El resumen
Lionel Messi armó la lista con los diez mayores talentos del fútbol mundial en la iniciativa Messi +10, situando al juvenil mexicano Gilberto Mora y al argentino Tomás Aranda como futuras estrellas. La selección destaca a figuras juveniles que generan atención internacional e incluye perfiles seguidos por clubes como el Real Madrid y el Barcelona, según la cobertura de diversos medios deportivos.
La inclusión de Mora y Aranda posiciona a estos jóvenes futbolistas bajo el foco global como proyectos de crack y herederos directos del legado de Messi en el deporte. La continuidad de esta tendencia dependerá del desempeño futuro de los jugadores seleccionados en sus respectivas carreras y de los movimientos del mercado futbolístico.
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Cobertura (13)
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Respuestas rápidas
¿Qué es la lista Messi +10?
Es una selección elaborada por Lionel Messi que destaca a diez de las mayores promesas y talentos del fútbol mundial.
¿Quiénes fueron destacados entre los elegidos?
La cobertura menciona específicamente a Gilberto Mora y a Tomás Aranda entre las diez grandes promesas del fútbol.
¿Qué instituciones siguen a estos talentos?
Los reportes señalan que algunos de los jugadores seleccionados son seguidos por equipos como el Real Madrid y el Barcelona.
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