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Messi: "En la final del Mundial no pasó nada raro como se dice, dimos todo"

Lionel Messi se despide de la selección argentina tras su último partido y descarta teorías conspirativas sobre la final del Mundial.

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  • Clave informativa: Messi: "En la final del Mundial no pasó nada raro como se dice, dimos todo"
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El resumen

La selección argentina de fútbol y su capitán, Lionel Messi, se encuentran en el centro de la atención mundial tras disputarse un emotivo último partido en el que el delantero se despidió de la Albiceleste ante una multitud. Con su salida, el combinado nacional y los aficionados enfrentan el impacto de perder al considerado mejor jugador de la historia, cuya despedida en el estadio Más Monumental hizo llorar a Argentina y generó reacciones de tristeza profunda, como las expresadas entre lágrimas por Enzo Fernández y diversos cracks internacionales que lo califican de extraterrestre. En medio de las reacciones por su despedida, la cobertura de medios como ESPN Deportes, Clarin.com, TyC Sports, Yahoo y Olé destaca las declaraciones directas del capitán argentino. Ante las versiones y teorías conspirativas surgidas sobre la final del Mundial contra España, el delantero aclaró tajantemente que no pasó nada raro como se dice y que el equipo dio todo, mencionando además el desgaste físico que significó el encuentro frente a Inglaterra.

Las repercusiones del adiós del capitán dominan las agendas de la prensa deportiva y general, abarcando desde análisis detallados de su discurso hasta galerías con imágenes de su impresionante despedida. Medios como BBC, El Litoral, Bolavip, MARCA, Diario AS, Billboard y EL PAÍS han documentado el acontecimiento, resaltando las palabras de Messi al calificar la jornada como el día más triste de su carrera. Por el momento, los reportes se centran en el homenaje multitudinario recibido por el astro argentino y en la recopilación de despedidas por parte de sus compañeros de equipo y figuras del deporte mundial. Las publicaciones reflejan el calado emocional de su adiós definitivo a la selección, marcando el cierre de una era histórica para el fútbol argentino.

La continuidad de la cobertura se orienta a registrar las reacciones institucionales y de los protagonistas tras este último partido oficial. Las informaciones disponibles no detallan los pasos futuros del seleccionado sin su capitán, limitándose a reportar la magnitud del evento y las declaraciones del propio Messi sobre su despedida y los acontecimientos del pasado Mundial.

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Respuestas rápidas

¿Qué dijo Lionel Messi sobre las teorías conspirativas de la final del Mundial?

Messi afirmó que no pasó nada raro como se dice y que el equipo dio todo.

¿Cómo fue la despedida de Lionel Messi de la selección argentina?

Fue un partido emotivo en el estadio Más Monumental, donde fue ovacionado por una multitud y lo describió como el día más triste de su carrera.

¿Qué reacciones generó la salida de Messi del seleccionado?

Generó conmoción generalizada, incluyendo lágrimas de Enzo Fernández y mensajes de despedida de figuras y medios de todo el mundo.

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