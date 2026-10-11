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Lionel Messi anota dos goles en su primer partido con el Inter Miami tras su retiro de la selección argentina.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
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Cobertura (4)

El resumen

4 goles le dio la victoria al Inter Miami frente al DC United en un encuentro donde Lionel Messi anotó un doblete, marcando su primer partido tras su retiro de la selección de Argentina. La cobertura de AP News, France 24 y el Houston Chronicle resalta este regreso goleador en el que también destacó la conexión en cancha junto a su compañero Luis Suárez, según señala MLS Español.

Los reportes coinciden unánimemente en el marcador final de cuatro a cero y en la actuación sobresaliente de Messi. No se registran contradicciones entre las fuentes analizadas respecto al desarrollo del encuentro deportivo.

La situación actual del equipo refleja el impacto inmediato del delantero tras su despedida del combinado nacional argentino.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido?

El Inter Miami venció cuatro a cero al DC United.

¿Cuántos goles marcó Messi?

Messi anotó dos goles en el encuentro.

¿Qué se destaca sobre su compañero Luis Suárez?

La cobertura señala una conexión de amigos sin vencimiento junto a Messi en el Inter Miami.

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