4 goles le dio la victoria al Inter Miami frente al DC United en un encuentro donde Lionel Messi anotó un doblete, marcando su primer partido tras su retiro de la selección de Argentina. La cobertura de AP News, France 24 y el Houston Chronicle resalta este regreso goleador en el que también destacó la conexión en cancha junto a su compañero Luis Suárez, según señala MLS Español.

Los reportes coinciden unánimemente en el marcador final de cuatro a cero y en la actuación sobresaliente de Messi. No se registran contradicciones entre las fuentes analizadas respecto al desarrollo del encuentro deportivo.

La situación actual del equipo refleja el impacto inmediato del delantero tras su despedida del combinado nacional argentino.