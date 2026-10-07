Palabras de Juan Rengifo que conmueven a Colombia tras su debut: recordó dónde estaba hace un año

El contexto actual gira en torno al debut de Juan Manuel Rengifo con la Tricolor, un acontecimiento que adquiere relevancia nacional tras recordar que hace un año era titular con Nacional y figuraba en la cola, según la cobertura de medios como Revista Semana, El Tiempo y Cápsulas de Carreño. Posteriormente, el análisis deportivo se ha centrado en el rol del jugador dentro del equipo nacional, abarcando declaraciones del director técnico Néstor Lorenzo sobre su situación en la cancha y la expectativa generada en torno a una posible sociedad en el terreno de juego junto a Yáser Asprilla, un aspecto que ESPN Deportes señala como una combinación que el combinado nacional aún no ha probado.

En la actualidad, la discusión pública y mediática mantiene el foco en la trayectoria reciente de Rengifo, desde su pasado verdolaga hasta su estreno internacional, mientras la cobertura no detalla fechas ni encuentros específicos futuros para su consolidación en el plantel.