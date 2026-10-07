El encuentro amistoso internacional entre Estados Unidos y Canadá se llevó a cabo en Minnesota, cerrando la fecha FIFA con un resultado favorable para el conjunto estadounidense bajo la dirección de Pochettino, según informaron medios como Telemundo, El Nuevo Herald, Fox News, San Antonio Express-News y Diario AS. Posteriores reportes detallaron que el marcador finalizó 1-0 a favor de Estados Unidos gracias a una anotación de Justin Ellis, destacando la participación de un equipo joven y el desempeño de la nueva figura del conjunto norteamericano para asegurar el triunfo.

La cobertura actual registra una victoria más del equipo masculino de fútbol de Estados Unidos sobre Canadá en el transcurso del año, manteniendo el paso perfecto en esta jornada de partidos amistosos sin que se reporten discrepancias entre los medios que cubrieron el evento deportivo.