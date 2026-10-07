Cómo quedó Estados Unidos vs Canadá hoy: resultado y goles de USA en partido amistoso 2026
La selección de Estados Unidos venció a Canadá en un partido amistoso internacional disputado en Minnesota.
- Clave informativa: Cómo quedó Estados Unidos vs Canadá hoy: resultado y goles de USA en partido amistoso 2026
- Punto central: La selección de Estados Unidos venció a Canadá en un partido amistoso internacional disputado en Minnesota.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 3 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
Cobertura (5)
- Canadá se cruza en el camino de Estados Unidos: ¿Cómo le va en este enfrentamiento? Telemundo · hace 7 h
- La nueva joya de EEUU define triunfo del equipo de Pochettino que cierra con paso perfecto la fecha FIFA El Nuevo Herald · hace 7 h
- La selección masculina de fútbol de EE. UU. suma una nueva victoria deportiva sobre Canadá este año con su triunfo en un partido amistoso internacional en Minnesota Fox News · hace 7 h
- Justin Ellis anota de nuevo y el joven equipo de EE.UU. vence 1-0 a Canadá San Antonio Express-News · hace 7 h
- Cómo quedó Estados Unidos vs Canadá hoy: resultado y goles de USA en partido amistoso 2026 Diario AS · hace 7 h
El resumen
El encuentro amistoso internacional entre Estados Unidos y Canadá se llevó a cabo en Minnesota, cerrando la fecha FIFA con un resultado favorable para el conjunto estadounidense bajo la dirección de Pochettino, según informaron medios como Telemundo, El Nuevo Herald, Fox News, San Antonio Express-News y Diario AS. Posteriores reportes detallaron que el marcador finalizó 1-0 a favor de Estados Unidos gracias a una anotación de Justin Ellis, destacando la participación de un equipo joven y el desempeño de la nueva figura del conjunto norteamericano para asegurar el triunfo.
La cobertura actual registra una victoria más del equipo masculino de fútbol de Estados Unidos sobre Canadá en el transcurso del año, manteniendo el paso perfecto en esta jornada de partidos amistosos sin que se reporten discrepancias entre los medios que cubrieron el evento deportivo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Estados Unidos y Canadá?
Estados Unidos venció a Canadá por un marcador de 1-0.
¿Quién anotó el gol para Estados Unidos?
Justin Ellis fue el autor del gol que dio la victoria al equipo estadounidense.
¿Dónde se disputó el encuentro amistoso?
El partido internacional se llevó a cabo en Minnesota.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Palabras de Juan Rengifo que conmueven a Colombia tras su debut: recordó dónde estaba hace un año
Las emotivas palabras de Juan Manuel Rengifo tras su debut con la selección de Colombia conmueven al país.
El emotivo mensaje de Messi en la previa de su despedida de la Selección Argentina
Lionel Messi se despide de la Selección Argentina en un emotivo partido
RD y otros países AL se suman a declaración de EU contra Irán
Estados Unidos y nueve socios regionales, incluyendo RD y Argentina, alertan sobre presuntos planes letales de Irán en América Latina.
Arquero de Benín desafiante antes de la despedida de Lionel Messi de Argentina: "No estamos acá para hacer turismo"
Lionel Messi se despide de la selección argentina en un partido ante Benín marcado por declaraciones previas y cobertura internacional.
Nueva York declara emergencia sanitaria por sarampión
Nueva York declara estado de emergencia sanitaria ante un aumento de casos de sarampión mientras Pensilvania enfrenta un brote masivo.
Canales para ver EN VIVO el último partido y despedida de Lionel Messi
Argentina se prepara para la última función de Lionel Messi con la albiceleste y su despedida definitiva de la selección.