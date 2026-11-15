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Así quedaron conformados los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026

Se definieron los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 tras el sorteo que determinó cómo se disputará la fase final.

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Cobertura (6)

El resumen

El sorteo realizado este sábado definió la conformación de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, estableciendo las posiciones de los equipos clasificados y cómo se jugará la primera fecha del torneo colombiano según informaron medios como Futbolred, Caracol Radio, ESPN Deportes y Facebook. Tras este proceso, la cobertura detalla que Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentarán en cinco partidos durante un mes, quedando listos los encuentros y la estructura de la fase semifinal del campeonato nacional.

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Respuestas rápidas

¿Qué se definió en el sorteo de la Liga BetPlay II-2026?

Se definieron los clasificados, la tabla de posiciones y la conformación de los cuadrangulares.

¿Qué equipos jugarán cinco partidos en un mes?

Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentarán en cinco partidos durante ese periodo.

¿Qué medios cubrieron el evento?

La información fue difundida por Futbolred, Caracol Radio, ESPN Deportes y Facebook.

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