Así quedaron conformados los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026

El sorteo realizado este sábado definió la conformación de los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026, estableciendo las posiciones de los equipos clasificados y cómo se jugará la primera fecha del torneo colombiano según informaron medios como Futbolred, Caracol Radio, ESPN Deportes y Facebook. Tras este proceso, la cobertura detalla que Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentarán en cinco partidos durante un mes, quedando listos los encuentros y la estructura de la fase semifinal del campeonato nacional.