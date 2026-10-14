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El United en llamas: Lisandro atizó contra la directiva tras derrota y lo que dijo del DT

La derrota del Manchester United en la Liga de Campeones desató una severa crisis interna con declaraciones cruzadas.

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  • Clave informativa: El United en llamas: Lisandro atizó contra la directiva tras derrota y lo que dijo del DT
  • Punto central: La derrota del Manchester United en la Liga de Campeones desató una severa crisis interna con declaraciones cruzadas.
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El resumen

El Manchester United vuelve a tropezar y la situación interna estalla tras un nuevo revés en la Liga de Campeones, dejando al equipo en medio de declaraciones explosivas y cuestionamientos directos. La tensión escaló cuando el defensor Lisandro Martínez arremetió públicamente contra la directiva del club, señalando que si no dicen la verdad nada cambiará.

Estas palabras generaron reacciones inmediatas en el ámbito futbolístico, como la respuesta de Wayne Rooney, quien afirmó que el jugador le faltó el respeto a sus compañeros. Por su parte, las coberturas de medios como MARCA, AP News, Infobae, TyC Sports, Agencia Noticias Argentinas, San Antonio Express-News y DIEZ.HN documentan tanto el malestar general del plantel como la autoevaluación donde calificaron su actuación de lamentable.

En paralelo, el director técnico abordó la polémica arbitral del encuentro, manifestando su desacuerdo con una expulsión y cuestionando la intervención del VAR, un aspecto que añade fricción al momento deportivo que atraviesa el conjunto. Las coberturas actuales no especifican qué medidas tomará la dirigencia ante las críticas públicas del jugador ni cómo afectará esto al futuro inmediato del plantel en la competición.

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🇪🇸 Espanol 14 oct, 03:09 UTC
🇬🇧 Ingles 13 oct, 22:09 UTC · The New York Times

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Lisandro Martínez tras la derrota?

Arremetió contra la directiva del Manchester United y señaló que si no dicen la verdad, nada cambiará.

¿Cuál fue la reacción de Wayne Rooney a las declaraciones?

Wayne Rooney declaró que a Lisandro Martínez le faltó el respeto a sus compañeros.

¿Qué postura adoptó el cuerpo técnico sobre el partido?

El técnico expresó su desacuerdo con la expulsión sufrida y cuestionó la revisión de la jugada por parte del VAR.

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Manchester United Lisandro Martínez Wayne Rooney Liga de Campeones

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