El United en llamas: Lisandro atizó contra la directiva tras derrota y lo que dijo del DT

El Manchester United vuelve a tropezar y la situación interna estalla tras un nuevo revés en la Liga de Campeones, dejando al equipo en medio de declaraciones explosivas y cuestionamientos directos. La tensión escaló cuando el defensor Lisandro Martínez arremetió públicamente contra la directiva del club, señalando que si no dicen la verdad nada cambiará.

Estas palabras generaron reacciones inmediatas en el ámbito futbolístico, como la respuesta de Wayne Rooney, quien afirmó que el jugador le faltó el respeto a sus compañeros. Por su parte, las coberturas de medios como MARCA, AP News, Infobae, TyC Sports, Agencia Noticias Argentinas, San Antonio Express-News y DIEZ.HN documentan tanto el malestar general del plantel como la autoevaluación donde calificaron su actuación de lamentable.

En paralelo, el director técnico abordó la polémica arbitral del encuentro, manifestando su desacuerdo con una expulsión y cuestionando la intervención del VAR, un aspecto que añade fricción al momento deportivo que atraviesa el conjunto. Las coberturas actuales no especifican qué medidas tomará la dirigencia ante las críticas públicas del jugador ni cómo afectará esto al futuro inmediato del plantel en la competición.