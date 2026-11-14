🔴EN VIVO fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-ll: Se definen los ocho clasificados
La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II cerró con los ocho clasificados a cuadrangulares semifinales y la definición de los grupos.
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- Punto central: La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II cerró con los ocho clasificados a cuadrangulares semifinales y la definición de los grupos.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 34 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 9 artículos verificados.
- Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
Cobertura (9)
- Los equipos que tendrán el 'punto invisible' en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II ESPN Deportes · hace 1 h
- Así quedaron los grupos de los cuadrangulares de la Liga BetPlay El Espectador · hace 1 h
- Liga BetPlay: así quedaron los cuadrangulares semifinales del segundo semestre El Tiempo · hace 1 h
- Definidos los 8 equipos clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR ll-2026 Dimayor · hace 1 h
- 🔴EN VIVO: así se mueve la tabla de posiciones de la Liga BetPlay Win Sports · hace 1 h
- Se definieron los clasificados a los cuadrangulares: estos son los ocho equipos que siguen vivos en la Liga BetPlay Infobae · hace 1 h
- Resultados EN VIVO de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II Futbolred · hace 1 h
- Disponen de canales adicionales, aparte de Win Sports, para ver los juegos simultáneos de la última fecha del FPC Publimetro Colombia · hace 4 h
- 🔴EN VIVO fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-ll: Se definen los ocho clasificados Caracol Radio · hace 4 h
El resumen
Dimayor confirmó oficialmente los ocho equipos clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026 tras la disputa simultánea de la jornada 19. La entidad rectora del fútbol profesional colombiano estableció primero la nómina de equipos que avanzan a la fase decisiva del torneo. Posteriormente, El Espectador y El Tiempo detallaron la conformación de los dos grupos de cuatro equipos cada uno para los cuadrangulares, mientras ESPN Deportes informó sobre la adjudicación del 'punto invisible' que beneficia a los mejores ubicados en la reclasificación.
Win Sports y Futbolred transmitieron en vivo la actualización de la tabla de posiciones y los resultados minuto a minuto. Publimetro Colombia añadió información sobre la disponibilidad de canales adicionales más allá de Win Sports para la transmisión de los partidos simultáneos de la última fecha. Caracol Radio también ofreció cobertura en vivo de la definición de los clasificados.
No se registran contradicciones entre los medios sobre los equipos clasificados ni la composición de los grupos. Los cuadrangulares semifinales quedan definidos con sus respectivos grupos y el sistema de bonificación por reclasificación establecido. La siguiente fase enfrentará a los ocho equipos en partidos de ida y vuelta dentro de cada grupo, con los ganadores avanzando a la final del segundo semestre.
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Respuestas rápidas
¿Cuáles son los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales?
La cobertura no especifica los nombres de los ocho equipos clasificados en los titulares proporcionados.
¿Qué es el 'punto invisible' mencionado por ESPN Deportes?
Es una bonificación que se otorga a los equipos mejor ubicados en la tabla de reclasificación para la fase de cuadrangulares, según informó ESPN Deportes.
¿Por qué canales se podrán ver los partidos de los cuadrangulares?
Publimetro Colombia menciona canales adicionales aparte de Win Sports, pero no detalla cuáles son en los titulares disponibles.
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