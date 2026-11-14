🔴EN VIVO fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-ll: Se definen los ocho clasificados

Dimayor confirmó oficialmente los ocho equipos clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026 tras la disputa simultánea de la jornada 19. La entidad rectora del fútbol profesional colombiano estableció primero la nómina de equipos que avanzan a la fase decisiva del torneo. Posteriormente, El Espectador y El Tiempo detallaron la conformación de los dos grupos de cuatro equipos cada uno para los cuadrangulares, mientras ESPN Deportes informó sobre la adjudicación del 'punto invisible' que beneficia a los mejores ubicados en la reclasificación.

Win Sports y Futbolred transmitieron en vivo la actualización de la tabla de posiciones y los resultados minuto a minuto. Publimetro Colombia añadió información sobre la disponibilidad de canales adicionales más allá de Win Sports para la transmisión de los partidos simultáneos de la última fecha. Caracol Radio también ofreció cobertura en vivo de la definición de los clasificados.

No se registran contradicciones entre los medios sobre los equipos clasificados ni la composición de los grupos. Los cuadrangulares semifinales quedan definidos con sus respectivos grupos y el sistema de bonificación por reclasificación establecido. La siguiente fase enfrentará a los ocho equipos en partidos de ida y vuelta dentro de cada grupo, con los ganadores avanzando a la final del segundo semestre.