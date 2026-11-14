TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: seguirá siendo tendencia mañana

🔴EN VIVO fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-ll: Se definen los ocho clasificados

La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II cerró con los ocho clasificados a cuadrangulares semifinales y la definición de los grupos.

9fuentes
9artículos
34velocidad
+853%desde la primera detección
hace 2 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En aumento
  • Clave informativa: 🔴EN VIVO fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-ll: Se definen los ocho clasificados
  • Punto central: La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II cerró con los ocho clasificados a cuadrangulares semifinales y la definición de los grupos.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 34 calculada a partir de 9 fuentes informativas y 9 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que la historia mantenga alta atención durante las próximas 24 horas.
Índice de Velocidad: 34 pts Monitoreado a través de 9 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

Cobertura (9)

El resumen

Dimayor confirmó oficialmente los ocho equipos clasificados a los Cuadrangulares Semifinales de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026 tras la disputa simultánea de la jornada 19. La entidad rectora del fútbol profesional colombiano estableció primero la nómina de equipos que avanzan a la fase decisiva del torneo. Posteriormente, El Espectador y El Tiempo detallaron la conformación de los dos grupos de cuatro equipos cada uno para los cuadrangulares, mientras ESPN Deportes informó sobre la adjudicación del &#039;punto invisible&#039; que beneficia a los mejores ubicados en la reclasificación.

Win Sports y Futbolred transmitieron en vivo la actualización de la tabla de posiciones y los resultados minuto a minuto. Publimetro Colombia añadió información sobre la disponibilidad de canales adicionales más allá de Win Sports para la transmisión de los partidos simultáneos de la última fecha. Caracol Radio también ofreció cobertura en vivo de la definición de los clasificados.

No se registran contradicciones entre los medios sobre los equipos clasificados ni la composición de los grupos. Los cuadrangulares semifinales quedan definidos con sus respectivos grupos y el sistema de bonificación por reclasificación establecido. La siguiente fase enfrentará a los ocho equipos en partidos de ida y vuelta dentro de cada grupo, con los ganadores avanzando a la final del segundo semestre.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.

Respuestas rápidas

¿Cuáles son los ocho equipos clasificados a los cuadrangulares semifinales?

La cobertura no especifica los nombres de los ocho equipos clasificados en los titulares proporcionados.

¿Qué es el 'punto invisible' mencionado por ESPN Deportes?

Es una bonificación que se otorga a los equipos mejor ubicados en la tabla de reclasificación para la fase de cuadrangulares, según informó ESPN Deportes.

¿Por qué canales se podrán ver los partidos de los cuadrangulares?

Publimetro Colombia menciona canales adicionales aparte de Win Sports, pero no detalla cuáles son en los titulares disponibles.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Liga BetPlay Dimayor Cuadrangulares Semifinales Fútbol Colombiano Fecha 19

Tendencias relacionadas

◼ Archivada Deportes 🔮 se desvanece ✓

Vasco pone precio a Carlos Andrés Gómez y Europa lo sigue

Vasco da Gama fija precio por Carlos Andrés Gómez mientras tres clubes de Premier League, incluido un campeón de Champions, monitorean al extremo colombiano.

7 fuentes 7 artículos v 5 hace 2 d
\n \n \n \n \n \n \n