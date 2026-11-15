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Gamero analiza el grupo de Millonarios en los cuadrangulares: 'Es un grupo fuerte y para pelearlo'

Millonarios conoce su camino en los cuadrangulares y Gamero advierte: el grupo B exige resto físico para llegar a la final.

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El resumen

El sorteo de la Liga BetPlay definió este viernes el Grupo B de los cuadrangulares semifinales, colocando a Millonarios en una llave que su técnico, Alberto Gamero, califica de fuerte y para pelearla. La definición del fixture dispara la planificación inmediata del cuerpo técnico y la expectativa de la hinchada, que verá al equipo disputar seis fechas decisivas en noviembre y diciembre.

Gamero señaló en rueda de prensa que &quot;el que más resto físico tenga va a llegar a la final&quot;, subrayando la gestión de cargas como factor determinante. Infobae, Noticias Caracol, El Tiempo, Futbolred y El Futbolero Colombia coinciden en resaltar la advertencia del entrenador y el detalle del calendario que enfrentará el embajador.

Queda por ver cómo rotará la nómina en las próximas semanas y si el plantel logra sostener el ritmo sin lesiones que alteren la proyección del técnico.

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Respuestas rápidas

¿Qué rivales integran el Grupo B de Millonarios?

Los encabezados no detallan los nombres de los tres rivales; solo confirman que el fixture ya está definido y que Gamero lo analizó en rueda de prensa.

¿Cuál es la clave que destaca Gamero para avanzar?

El entrenador insiste en que el resto físico será decisivo: "el que más resto físico tenga va a llegar a la final".

¿Cuándo comienzan los cuadrangulares?

Las fuentes no precisan la fecha exacta de inicio; indican que las seis jornadas se jugarán entre noviembre y diciembre de 2026.

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