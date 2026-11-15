Gamero analiza el grupo de Millonarios en los cuadrangulares: 'Es un grupo fuerte y para pelearlo'
Millonarios conoce su camino en los cuadrangulares y Gamero advierte: el grupo B exige resto físico para llegar a la final.
- Clave informativa: Gamero analiza el grupo de Millonarios en los cuadrangulares: 'Es un grupo fuerte y para pelearlo'
- Punto central: Millonarios conoce su camino en los cuadrangulares y Gamero advierte: el grupo B exige resto físico para llegar a la final.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 3 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
El sorteo de la Liga BetPlay definió este viernes el Grupo B de los cuadrangulares semifinales, colocando a Millonarios en una llave que su técnico, Alberto Gamero, califica de fuerte y para pelearla. La definición del fixture dispara la planificación inmediata del cuerpo técnico y la expectativa de la hinchada, que verá al equipo disputar seis fechas decisivas en noviembre y diciembre.
Gamero señaló en rueda de prensa que "el que más resto físico tenga va a llegar a la final", subrayando la gestión de cargas como factor determinante. Infobae, Noticias Caracol, El Tiempo, Futbolred y El Futbolero Colombia coinciden en resaltar la advertencia del entrenador y el detalle del calendario que enfrentará el embajador.
Queda por ver cómo rotará la nómina en las próximas semanas y si el plantel logra sostener el ritmo sin lesiones que alteren la proyección del técnico.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 55 min.
Cobertura (5)
- Alberto Gamero, técnico de Millonarios, reveló la clave para superar los cuadrangulares de la Liga BetPlay Infobae · hace 7 h
- Alberto Gamero, sin miedo para los cuadrangulares; adivirtió a los rivales de Millonarios Noticias Caracol · hace 7 h
- El fixture de Millonarios en el Grupo B para los Cuadrangulares El Futbolero Colombia · hace 7 h
- Alberto Gamero analizó el grupo que le tocó a Millonarios en los cuadrangulares: 'El que más resto físico tenga va a llegar a la final' El Tiempo · hace 7 h
- Gamero analiza el grupo de Millonarios en los cuadrangulares: 'Es un grupo fuerte y para pelearlo' Futbolred · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué rivales integran el Grupo B de Millonarios?
Los encabezados no detallan los nombres de los tres rivales; solo confirman que el fixture ya está definido y que Gamero lo analizó en rueda de prensa.
¿Cuál es la clave que destaca Gamero para avanzar?
El entrenador insiste en que el resto físico será decisivo: "el que más resto físico tenga va a llegar a la final".
¿Cuándo comienzan los cuadrangulares?
Las fuentes no precisan la fecha exacta de inicio; indican que las seis jornadas se jugarán entre noviembre y diciembre de 2026.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Así quedaron conformados los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026
Se definieron los cuadrangulares de la Liga BetPlay II-2026 tras el sorteo que determinó cómo se disputará la fase final.
🔴EN VIVO fecha 19 de la Liga Colombiana 2026-ll: Se definen los ocho clasificados
La fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-II cerró con los ocho clasificados a cuadrangulares semifinales y la definición de los grupos.
Así quedó la tabla de reclasificación luego de la derrota de América de Cali en el TAS
El TAS sancionó a América de Cali por el caso Yhormar Hurtado y redujo su ventaja sobre Santa Fe en la reclasificación 2026.
Vasco pone precio a Carlos Andrés Gómez y Europa lo sigue
Vasco da Gama fija precio por Carlos Andrés Gómez mientras tres clubes de Premier League, incluido un campeón de Champions, monitorean al extremo colombiano.
Gersson Rosas, de triunfar en la NBA al proyecto del Inter Bogotá: ‘El propósito no es ganar una vez y desaparecer’
El Inter de Bogotá suma al exdirectivo de la NBA Gersson Rosas como nuevo inversionista y socio.
Millonarios vs Once Caldas, partido aplazado de Liga Colombiana: siga EN VIVO lo último que se sabe
La Dimayor canceló el partido aplazado entre Millonarios y Once Caldas en medio de cuestionamientos sobre el estado de la gramilla.