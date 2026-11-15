Gamero analiza el grupo de Millonarios en los cuadrangulares: 'Es un grupo fuerte y para pelearlo'

El sorteo de la Liga BetPlay definió este viernes el Grupo B de los cuadrangulares semifinales, colocando a Millonarios en una llave que su técnico, Alberto Gamero, califica de fuerte y para pelearla. La definición del fixture dispara la planificación inmediata del cuerpo técnico y la expectativa de la hinchada, que verá al equipo disputar seis fechas decisivas en noviembre y diciembre.

Gamero señaló en rueda de prensa que "el que más resto físico tenga va a llegar a la final", subrayando la gestión de cargas como factor determinante. Infobae, Noticias Caracol, El Tiempo, Futbolred y El Futbolero Colombia coinciden en resaltar la advertencia del entrenador y el detalle del calendario que enfrentará el embajador.

Queda por ver cómo rotará la nómina en las próximas semanas y si el plantel logra sostener el ritmo sin lesiones que alteren la proyección del técnico.