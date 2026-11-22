Regreso oficial tras más de tres meses

Edson Álvarez disputó su primer partido oficial desde agosto al alinear como titular en el empate 1-1 del West Ham frente a Preston North End, correspondiente a la jornada 16 de la Championship inglesa. El mediocampista jugó 90 minutos, registró 126 toques de balón, completó 95 de 106 pases (90 % de precisión) y recuperó cinco balones, según los datos ofrecidos en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Valoración del cuerpo técnico

Scott Parker, entrenador de los Hammers, destacó la actuación del mexicano en conferencia de prensa: "Sinceramente fue uno de los mejores jugadores en el campo. Su experiencia, su conocimiento, su comprensión del juego, su tenacidad y su garra, creo que todo eso quedó evidente para todos". El técnico también explicó que la ausencia prolongada se debió, en parte, a que Álvarez "en ocasiones no ha estado a la altura en los entrenamientos", aunque se mostró muy satisfecho con su rendimiento en el regreso.

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