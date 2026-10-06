Cómo un novato colombiano de 21 años y un exempleado de 7-Eleven batieron a los todopoderosos Dodgers de Ohtani
El novato colombiano Didier Fuentes hace historia en la MLB al ponchar a Shohei Ohtani y asegurar la victoria de los Bravos sobre los Dodgers.
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Cobertura (5)
- Con el colombiano Didier Fuentes desde el montículo, los Bravos preservan la ventaja y se imponen en el Dodger Stadium, con tres ponches en su estreno de postemporada durante la jornada facebook.com · hace 6 h
- Didier Fuentes ponchó a Ohtani y consiguió histórico récord en los playoffs de la MLB; ¿cuándo vuelve a jugar? Yahoo · hace 6 h
- ¡Fuentes no “comió” de Ohtani y lo ponchó! Pitcher sucreño se lució en victoria de Bravos sobre Dodgers impactonews.co · hace 6 h
- Didier Fuentes, el brazo de Tolú que sigue haciendo historia en las Grandes Ligas El Espectador · hace 6 h
- Cómo un novato colombiano de 21 años y un exempleado de 7-Eleven batieron a los todopoderosos Dodgers de Ohtani CNN en Español · hace 6 h
El resumen
Una victoria de los Bravos sobre los Dodgers en el Dodger Stadium marcó el debut en postemporada de Didier Fuentes, quien logró tres ponches durante su actuación, según reportó Facebook. CNN en Español añadió un detalle biográfico al describir al lanzador de 21 años como un exempleado de 7-Eleven.
Yahoo e Impacto News informaron que el pitcher sucreño alcanzó un récord histórico en los playoffs tras ponchar a Shohei Ohtani. El Espectador vinculó el origen del atleta con Tolú, subrayando su trayectoria actual en las Grandes Ligas.
No existen contradicciones entre las fuentes sobre los hechos del encuentro. La atención se centra ahora en la fecha de la próxima participación de Fuentes en el torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 26 min.
Respuestas rápidas
¿Quién es Didier Fuentes?
Es un lanzador colombiano de 21 años, originario de Tolú y Sucre, que juega para los Bravos.
¿Qué logro alcanzó frente a los Dodgers?
Consiguió un récord histórico en los playoffs de la MLB al ponchar a Shohei Ohtani y sumar tres ponches en su estreno de postemporada.
¿Cuál es el antecedente laboral mencionado sobre Fuentes?
CNN en Español reportó que el jugador es un exempleado de 7-Eleven.
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