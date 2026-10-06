Una victoria de los Bravos sobre los Dodgers en el Dodger Stadium marcó el debut en postemporada de Didier Fuentes, quien logró tres ponches durante su actuación, según reportó Facebook. CNN en Español añadió un detalle biográfico al describir al lanzador de 21 años como un exempleado de 7-Eleven.

Yahoo e Impacto News informaron que el pitcher sucreño alcanzó un récord histórico en los playoffs tras ponchar a Shohei Ohtani. El Espectador vinculó el origen del atleta con Tolú, subrayando su trayectoria actual en las Grandes Ligas.

No existen contradicciones entre las fuentes sobre los hechos del encuentro. La atención se centra ahora en la fecha de la próxima participación de Fuentes en el torneo.