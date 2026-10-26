Acaba el misterio: se elige el nuevo Balón de Oro, en una disputa con varios candidatos y sin un claro favorito
Londres acoge la esperada gala del Balón de Oro 2026 en una edición marcada por la incertidumbre y sin un favorito claro.
- Clave informativa: Acaba el misterio: se elige el nuevo Balón de Oro, en una disputa con varios candidatos y sin un claro favorito
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Cobertura (5)
- Lamine Yamal y Kylian Mbappé son los favoritos para ganar el Balón de Oro 2026 Dallas News · hace 3 h
- Balón de Oro en directo hoy | Última hora de la previa, nominados y favoritos para el premio en 2026 MARCA · hace 3 h
- Balón de Oro 2026 hoy, en directo: ganadores, votos y última hora de la gala Diario AS · hace 3 h
- Balón de Oro 2026: Londres recibe una gala sin favorito y con Messi otra vez en carrera Clarin.com · hace 3 h
- Acaba el misterio: se elige el nuevo Balón de Oro, en una disputa con varios candidatos y sin un claro favorito El Tiempo · hace 3 h
El resumen
El misterio llega a su fin este 26 de octubre de 2026 con la celebración de la ceremonia del Balón de Oro. La ciudad de Londres recibe el evento en directo, donde se definirán los ganadores y se conocerán los detalles de los votos emitidos en esta nueva edición del galardón.
La cobertura informativa se centra en la previa y la última hora de la gala. Medios como Dallas News señalan a Lamine Yamal y Kylian Mbappé entre los principales aspirantes al premio, mientras que Clarin.com destaca la presencia de Lionel Messi nuevamente en la disputa.
El desarrollo de la jornada mantiene la expectativa sobre el resultado final de la premiación, con diversos candidatos en pugna por el reconocimiento y la cobertura en directo siguiendo cada novedad de la gala en curso.
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Respuestas rápidas
¿Dónde se celebra el Balón de Oro 2026?
La gala se lleva a cabo en Londres.
¿Quiénes figuran entre los favoritos según la cobertura?
Lamine Yamal y Kylian Mbappé son mencionados entre los favoritos, junto con la presencia de Lionel Messi en carrera.
¿Cuándo se realiza el evento?
Tiene lugar hoy, 26 de octubre de 2026.
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