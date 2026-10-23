Messi para toda la vida: ¡se tatúa su autógrafo tras conseguirlo en Oviedo!

Una firma autógrafa conseguida en Oviedo motivó al artista argentino Dani Parrondo a tomar una decisión permanente en su piel, según detallan publicaciones de El Comercio, La Nueva España, El Comodorense y Mundo Deportivo. El protagonista logró el objetivo con su máximo ídolo y calificó el episodio como un momento único e increíble.

La cobertura señala que el diseño fue plasmado en el brazo tras el encuentro. Los medios gráficos documentaron el proceso del reto cumplido por el seguidor argentino, sin que las crónicas actuales especifiquen nuevas acciones derivadas del suceso.