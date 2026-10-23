Messi para toda la vida: ¡se tatúa su autógrafo tras conseguirlo en Oviedo!
Un aficionado argentino cumplió el reto de conseguir la firma de Lionel Messi en Oviedo para tatuársela en el brazo.
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El resumen
Una firma autógrafa conseguida en Oviedo motivó al artista argentino Dani Parrondo a tomar una decisión permanente en su piel, según detallan publicaciones de El Comercio, La Nueva España, El Comodorense y Mundo Deportivo. El protagonista logró el objetivo con su máximo ídolo y calificó el episodio como un momento único e increíble.
La cobertura señala que el diseño fue plasmado en el brazo tras el encuentro. Los medios gráficos documentaron el proceso del reto cumplido por el seguidor argentino, sin que las crónicas actuales especifiquen nuevas acciones derivadas del suceso.
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Cobertura (4)
- El reto de Dani Parrondo: conseguir la firma de Messi en Oviedo y tatuársela en el brazo El Comercio · hace 13 h
- El artista Dani Parrondo tiene una misión con Messi, su mayor ídolo: que le firme el brazo para tatuárselo ese mismo día La Nueva España · hace 13 h
- Es argentino, vivió un momento único junto a Messi en Oviedo y tomó una decisión para toda la vida: “Fue increíble” El Comodorense · hace 13 h
- Messi para toda la vida: ¡se tatúa su autógrafo tras conseguirlo en Oviedo! Mundo Deportivo · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Quién consiguió la firma de Lionel Messi?
El artista Dani Parrondo logró el autógrafo.
¿Dónde ocurrió el encuentro?
Los reportes sitúan el acontecimiento en Oviedo.
¿Qué decisión tomó el aficionado tras el hecho?
Se tatuó la firma en el brazo el mismo día.
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