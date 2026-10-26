Balón de Oro: filtran por error los nombres de los tres finalistas

La web del galardón publica por error los nombres de Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane como los ganadores, generando una rápida difusión de artículos que posteriormente son borrados. Los reportes de diversos medios especializados detallan un triple despiste por parte de France Football.

Coberturas de ESPN Deportes, Diario AS, Mundo Deportivo, Récord y EL PAÍS señalan la aparición de los tres perfiles como vencedores de la edición 2026, lo que desata especulaciones sobre una posible filtración accidental en plena carrera por el premio. La situación actual mantiene la expectativa en torno a la veracidad de la lista y la reacción oficial de la organización ante el gazapo en su sitio web.

Las publicaciones previas posicionaban a Mbappé, Kane y Yamal entre los favoritos, mientras la cobertura actual se concentra en el impacto de este suceso sobre el evento.