El trofeo del Balón de Oro 2026 fue otorgado a Harry Kane, marcando un hito en la premiación donde Lionel Messi finalizó en la quinta posición y siguió el evento desde lejos, según reportan medios como ESPN Deportes y Yahoo. La cobertura detalla los números, méritos y títulos acumulados que respaldaron la elección del delantero para obtener el galardón.

La antesala al reconocimiento estuvo marcada por la controversia tras la publicación por error de los ganadores horas antes de la entrega del premio masculino, un detalle recogido por San Antonio Express-News. Asimismo, Sports Illustrated contextualizó el logro comparándolo con figuras históricas del fútbol como Stanley Matthews.

Los reportes actuales se limitan a confirmar los premiados de la gala y el listado de galardonados, sin que las coberturas detallen por el momento los pasos siguientes o reacciones institucionales adicionales de los clubes involucrados.