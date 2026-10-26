El doble troleo de Vinicius al Barça: Se mofa desde casa del eterno rival y enciende las redes tras El Clásico
Cinco medios deportivos informan sobre la reacción de Vinicius Jr. en redes sociales tras El Clásico y las declaraciones de una exestrella del Barcelona.
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- Punto central: Cinco medios deportivos informan sobre la reacción de Vinicius Jr. en redes sociales tras El Clásico y las declaraciones de una exestrella del Barcelona.
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El resumen
La cobertura actual registra una publicación en redes sociales de Vinicius Jr. desde su domicilio, la cual ha sido calificada en los reportes como una burla y un doble troleo hacia el Barcelona tras el triunfo del Real Madrid. Medios como Mundo Deportivo, La Red 106.1 FM, Yahoo, Sports Illustrated y Marca USA detallan que esta acción encendió a la afición culé.
Simultáneamente, la controversia creció luego de que una exestrella del Barcelona afirmara que el Real Madrid funciona mejor sin el delantero brasileño, generando debate sobre su rol en el equipo. Los aficionados del Barcelona y del Real Madrid figuran entre los principales afectados por la polarización de opiniones generada en las plataformas digitales, a la espera de nuevas declaraciones oficiales de los clubes o del jugador.
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Cobertura (5)
- Ojo al mensaje de Vinicius tras el Clásico Mundo Deportivo · hace 3 h
- ¿Burla De Vini? La Publicación Que Encendió A La Afición Culé La Red 106.1 FM · hace 3 h
- «El Real Madrid funciona mejor sin él»: Una exestrella del Barcelona lanza una afirmación escandalosa sobre Vinicius Junior tras el Clásico Yahoo · hace 3 h
- La burlona reacción de Vinicius Jr. en redes tras el triunfo del Real Madrid ante el Barcelona Sports Illustrated · hace 3 h
- El doble troleo de Vinicius al Barça: Se mofa desde casa del eterno rival y enciende las redes tras El Clásico marca usa · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué hizo Vinicius Jr. tras El Clásico?
Publicó una reacción en redes sociales desde su casa que ha sido descrita como una burla hacia el Barcelona.
¿Qué dijo una exestrella del Barcelona sobre el jugador?
Afirmó que el Real Madrid funciona mejor sin Vinicius Junior.
¿Qué medios cubren el tema?
Mundo Deportivo, La Red 106.1 FM, Yahoo, Sports Illustrated y Marca USA.
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