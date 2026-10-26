El doble troleo de Vinicius al Barça: Se mofa desde casa del eterno rival y enciende las redes tras El Clásico

La cobertura actual registra una publicación en redes sociales de Vinicius Jr. desde su domicilio, la cual ha sido calificada en los reportes como una burla y un doble troleo hacia el Barcelona tras el triunfo del Real Madrid. Medios como Mundo Deportivo, La Red 106.1 FM, Yahoo, Sports Illustrated y Marca USA detallan que esta acción encendió a la afición culé.

Simultáneamente, la controversia creció luego de que una exestrella del Barcelona afirmara que el Real Madrid funciona mejor sin el delantero brasileño, generando debate sobre su rol en el equipo. Los aficionados del Barcelona y del Real Madrid figuran entre los principales afectados por la polarización de opiniones generada en las plataformas digitales, a la espera de nuevas declaraciones oficiales de los clubes o del jugador.