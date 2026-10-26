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¿Enterraron el hacha de guerra? El impactante mensaje de Iker Casillas a Mourinho que estremece al madridismo

El mensaje de Iker Casillas sobre el planteamiento de Mourinho en el Clásico sacude al madridismo y genera gran revuelo mediático.

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Cobertura (7)

El resumen

Un mensaje de Iker Casillas calificando como muy bueno el planteamiento de Mourinho tras el Clásico ha estremecido al madridismo, según recoge la cobertura de Marca USA. La jugada desata interrogantes sobre la relación entre ambos, mientras Goal.com detalla en vídeo cómo Mourinho convirtió Valdebebas en un escenario de celebración a las dos de la madrugada.

La cobertura posterior de Onda Cero y Yahoo añade análisis tácticos y reacciones, destacando las valoraciones de Edu Pidal afirmando que Mourinho ganó con merecimiento y las declaraciones de Pedrol sobre la respuesta del técnico a quienes lo insultaron, además de señalar una supuesta lección táctica a Flick. Los reportes no muestran contradicciones directas en los hechos fundamentales relatados por los medios, aunque divergen en el enfoque de las reacciones del entorno y las valoraciones sobre la estrategia del partido.

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Respuestas rápidas

¿Qué dijo Iker Casillas sobre Mourinho?

Casillas calificó el planteamiento de Mourinho en el Clásico como muy bueno, según lo reportado.

¿Qué destacaron Onda Cero y Yahoo en su cobertura?

Onda Cero destacó que Mourinho ganó con merecimiento según Edu Pidal, mientras que Yahoo indicó que el técnico respondió a quienes lo insultaron y dio una lección táctica a Flick.

¿Qué mostró Goal.com en su reporte sobre Valdebebas?

Goal.com difundió un vídeo sobre cómo Mourinho convirtió Valdebebas en un escenario de celebración a las dos de la madrugada.

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