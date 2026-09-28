Cantando un corrido, Ernesto Ruffo Appel llega a su casa en Ensenada tras salir del penal del Altiplano
Ernesto Ruffo Appel llega a su casa en Ensenada tras salir del penal del Altiplano cantando un corrido.
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- Punto central: Ernesto Ruffo Appel llega a su casa en Ensenada tras salir del penal del Altiplano cantando un corrido.
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Velocidad
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El resumen
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicar los motivos de dicho traslado terrestre hacia Baja California y respondió a los cuestionamientos al respecto, según la cobertura de medios como La Jornada y Yahoo, mientras que El Financiero y Sin Embargo detallaron aspectos de su salida y proceso. Las autoridades y la cobertura no especifican los pasos futuros del proceso legal, por lo que se aguarda información oficial sobre la situación de la prisión domiciliaria y las explicaciones solicitadas por el gobierno.
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Cobertura (7)
- Cruce vehicular en la garita de San Ysidro la mañana de este lunes 28 de septiembre El Mexicano · hace 18 h
- Sheinbaum pide explicar por qué se trasladó a Ernesto Ruffo por tierra a BC La Jornada · hace 18 h
- Sheinbaum responde cuestionamientos por traslado en tierra de Ruffo Yahoo · hace 18 h
- Ruffo, acusado de crimen organizado y huachicol, sale de prisión rumbo a su casa Sin Embargo · hace 18 h
- Ruffo, por la vía larga, recuerda cuán iguales son los morenistas El Financiero · hace 18 h
- Llega Ruffo Appel a Ensenada donde permanecerá en prisión domiciliaria La Jornada · hace 18 h
- Cantando un corrido, Ernesto Ruffo Appel llega a su casa en Ensenada tras salir del penal del Altiplano MILENIO · hace 18 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?
Es una persona acusada de crimen organizado y huachicol que salió del penal del Altiplano.
¿Dónde cumplirá su medida cautelar?
Permanecerá en prisión domiciliaria en su casa ubicada en Ensenada.
¿Qué postura adoptó el gobierno federal?
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicar los motivos por los cuales se le trasladó por tierra a Baja California y respondió a los cuestionamientos sobre el caso.
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