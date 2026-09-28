Cantando un corrido, Ernesto Ruffo Appel llega a su casa en Ensenada tras salir del penal del Altiplano

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió explicar los motivos de dicho traslado terrestre hacia Baja California y respondió a los cuestionamientos al respecto, según la cobertura de medios como La Jornada y Yahoo, mientras que El Financiero y Sin Embargo detallaron aspectos de su salida y proceso. Las autoridades y la cobertura no especifican los pasos futuros del proceso legal, por lo que se aguarda información oficial sobre la situación de la prisión domiciliaria y las explicaciones solicitadas por el gobierno.