Los banqueros más ricos de Brasil pierden USD 10.000 millones tras la victoria de Lula

France 24 estableció inicialmente que Lula celebra una reelección histórica en Brasil, un resultado que fue recibido de manera negativa por los mercados y calificado como una victoria en el balotaje. La cobertura posterior de Infobae detalló que los banqueros más ricos del país perdieron 10.000 millones de dólares tras conocerse el resultado electoral. Diversos medios internacionales como CNN en Español, DW.com, Reforma, Clarín y France 24 informaron sobre una fuerte caída en la Bolsa de Sao Paulo, el desplome del real brasileño y un lunes negro bursátil donde la bolsa brasileña cayó un 16,6% en la apertura mientras se disparaba el precio del dólar.

La cobertura enfatiza que los mercados apostaban previamente por Bolsonaro y que ahora existen temores sobre un descontrol de gastos y las perspectivas fiscales en el país. En cuanto a las reacciones internacionales, EL PAÍS reportó declaraciones de Trump, quien calificó el triunfo de Lula como otra elección amañada. Por su parte, Página 12 centró su análisis en el impacto que esta situación genera en Argentina debido al descontento de los mercados financieros.

Actualmente, la situación muestra un mercado brasileño severamente afectado por la incertidumbre fiscal tras los comicios, con caídas en Wall Street y advertencias de analistas económicos sobre el manejo del gasto público bajo la nueva administración.