Delcy Rodríguez advirtió a la oposición que busca un cambio de régimen en Venezuela: “Que nadie se entrometa”

En este contexto, la mandataria lanzó una advertencia a la oposición que busca un cambio de régimen, exigiendo que nadie se entrometa en la estabilidad del país, y señaló que su gestión está para servir al pueblo y no por el poder. La cobertura de medios estatales como Radio Nacional de Venezuela, CiudadCCS, Yvke Mundial y DiarioVea registra anuncios oficiales relacionados con la recuperación total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), la previsión de alcanzar la meta de hambre cero para 2027 y la inauguración de la Escuela Nacional de Liderazgo Campesino General del Pueblo Ezequiel Zamora.

Las poblaciones y sectores campesinos de los estados recorridos figuran entre los destinatarios de estas medidas y discursos oficiales, mientras los reportes señalan que la atención política se mantiene sobre la gira presidencial y las reacciones ante la oposición.