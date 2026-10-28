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Minuto a minuto de elecciones en Israel | Netanyahu se pronuncia tras resultados preliminares y se opone a Gobierno con partidos árabes: 'Reaccionar'

Las elecciones en Israel dejan resultados preliminares sin un ganador claro y a la coalición de Netanyahu sin mayoría.

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El resumen

La votación celebrada en Israel ha supuesto un giro y un golpe en las urnas que deja a Netanyahu lejos de la mayoría en el Parlamento, aunque se pronuncia en contra de conformar un Gobierno con partidos árabes. El resultado definitivo aún tardará en conocerse mientras los israelíes esperan el escrutinio final y las encuestas a boca de urna reflejan que no existe un claro vencedor, según la cobertura de medios como AP News, CNN en Español, El Mundo y EL PAÍS.

Por su parte, el líder izquierdista Golán solicita la unidad con los partidos árabes para lograr desbancar a Netanyahu, y Donald Trump se otorga el mérito de que Netanyahu evitara una derrota contundente. La cobertura no especifica cuándo se publicarán los resultados definitivos ni cuáles serán los siguientes pasos formales de los partidos políticos para intentar formar Gobierno.

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Cobertura (12)

Respuestas rápidas

¿Quién ganó las elecciones en Israel?

Las coberturas preliminares indican que Netanyahu gana las elecciones pero pierde la mayoría en el Parlamento, sin un ganador claro según las encuestas a boca de urna.

¿Qué postura ha tomado Netanyahu tras los resultados?

Netanyahu se ha pronunciado tras los resultados preliminares oponiéndose rotundamente a formar un Gobierno con partidos árabes.

¿Qué proponen otros actores políticos?

El líder izquierdista Golán pide la unidad con los partidos árabes para desbancar a Netanyahu, mientras que Trump se otorga el mérito de que no sufriera una derrota contundente.

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