¿Ordenará Netanyahu un ataque contra Irán a horas de las elecciones?

Las elecciones israelíes se desarrollan en un contexto de tensiones marcadas por acusaciones de opositores que señalan a Benjamin Netanyahu por jugar con fuego respecto a Irán, mientras Teherán busca alianzas regionales. La cobertura de EL PAÍS registra un choque entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor israelí sobre la situación con Irán.

Frente a estos reportes, Netanyahu ha negado las informaciones relativas a una escalada militar contra Irán en la jornada previa a los comicios, según recogen medios como San Antonio Express-News y RFI. Los reportes actuales no especifican las medidas concretas que tomarán las fuerzas armadas israelíes ni confirman si se ejecutará una orden de ataque en las próximas horas.