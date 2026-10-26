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¿Ordenará Netanyahu un ataque contra Irán a horas de las elecciones?

La víspera de las elecciones en Israel genera tensión por un posible ataque a Irán.

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  • Clave informativa: ¿Ordenará Netanyahu un ataque contra Irán a horas de las elecciones?
  • Punto central: La víspera de las elecciones en Israel genera tensión por un posible ataque a Irán.
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El resumen

Las elecciones israelíes se desarrollan en un contexto de tensiones marcadas por acusaciones de opositores que señalan a Benjamin Netanyahu por jugar con fuego respecto a Irán, mientras Teherán busca alianzas regionales. La cobertura de EL PAÍS registra un choque entre Netanyahu y el jefe del Estado Mayor israelí sobre la situación con Irán.

Frente a estos reportes, Netanyahu ha negado las informaciones relativas a una escalada militar contra Irán en la jornada previa a los comicios, según recogen medios como San Antonio Express-News y RFI. Los reportes actuales no especifican las medidas concretas que tomarán las fuerzas armadas israelíes ni confirman si se ejecutará una orden de ataque en las próximas horas.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué acusan los opositores a Netanyahu?

Los opositores acusan a Netanyahu de jugar con fuego con Irán en vísperas de las elecciones.

¿Cuál es la postura de Netanyahu ante los reportes?

Netanyahu ha negado los reportes sobre una escalada con Irán el día antes de los comicios.

¿Qué busca Irán en este contexto?

Irán busca alianzas regionales antes de las elecciones israelíes.

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Benjamin Netanyahu Iran Israel Elecciones

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