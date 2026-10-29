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Brewers ganan la primer Serie Mundial de su historia

Los Brewers de Milwaukee se coronan campeones de la Serie Mundial por primera vez en su historia tras vencer a los Rays.

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Cobertura (9)

El resumen

Por primera vez en la historia, los Brewers de Milwaukee conquistaron la Serie Mundial al derrotar 4-1 a los Rays en el quinto juego de la serie, un hito alcanzado tras 58 años de espera para la franquicia. La cobertura de medios como ESPN Deportes, CNN en Español, azcentral.com, The Arizona Republic, Greenwich Time, MLB.com y Diario AS documenta tanto el desarrollo del encuentro decisivo como las reacciones posteriores de figuras como Sabathia, los Bucks y los Packers.

Los reportes actuales no detallan las incidencias futuras del equipo ni el impacto económico o logístico de la victoria, limitándose a registrar el campeonato obtenido en el quinto juego.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Contra qué equipo jugaron los Brewers el quinto juego?

Los Brewers se enfrentaron a los Rays.

¿Cuál fue el resultado del quinto juego que dio el título a Milwaukee?

Los Brewers vencieron 4-1 en el quinto juego.

¿Qué entidades o figuras reaccionaron al campeonato?

Sabathia, los Bucks y los Packers reaccionaron al título de los Brewers.

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