Por primera vez en la historia, los Brewers de Milwaukee conquistaron la Serie Mundial al derrotar 4-1 a los Rays en el quinto juego de la serie, un hito alcanzado tras 58 años de espera para la franquicia. La cobertura de medios como ESPN Deportes, CNN en Español, azcentral.com, The Arizona Republic, Greenwich Time, MLB.com y Diario AS documenta tanto el desarrollo del encuentro decisivo como las reacciones posteriores de figuras como Sabathia, los Bucks y los Packers.

Los reportes actuales no detallan las incidencias futuras del equipo ni el impacto económico o logístico de la victoria, limitándose a registrar el campeonato obtenido en el quinto juego.