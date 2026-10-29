Brewers ganan la primer Serie Mundial de su historia
Los Brewers de Milwaukee se coronan campeones de la Serie Mundial por primera vez en su historia tras vencer a los Rays.
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Cobertura (9)
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- Los Brewers ya eran excelentes. Ahora son indiscutibles CNN en Español · hace 5 h
- Sabathia, Bucks y Packers reaccionan a título de Serie Mundial de Brewers ESPN Deportes · hace 5 h
- Los Brewers de Milwaukee se coronan campeones de la Serie Mundial por primera vez en la historia CNN en Español · hace 5 h
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- Por 1ra vez en la historia, Cerveceros conquistan Serie Mundial al vencer 4-1 a Rays en 5to juego Greenwich Time · hace 6 h
- ¡Brewers campeón! Conquistó su 1er título de Serie Mundial! ESPN Deportes · hace 6 h
- Tras 58 años, Milwaukee estaba tan cerca… pero el destino tenía otros planes MLB.com · hace 6 h
- Brewers ganan la primer Serie Mundial de su historia Diario AS · hace 6 h
El resumen
Por primera vez en la historia, los Brewers de Milwaukee conquistaron la Serie Mundial al derrotar 4-1 a los Rays en el quinto juego de la serie, un hito alcanzado tras 58 años de espera para la franquicia. La cobertura de medios como ESPN Deportes, CNN en Español, azcentral.com, The Arizona Republic, Greenwich Time, MLB.com y Diario AS documenta tanto el desarrollo del encuentro decisivo como las reacciones posteriores de figuras como Sabathia, los Bucks y los Packers.
Los reportes actuales no detallan las incidencias futuras del equipo ni el impacto económico o logístico de la victoria, limitándose a registrar el campeonato obtenido en el quinto juego.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Contra qué equipo jugaron los Brewers el quinto juego?
Los Brewers se enfrentaron a los Rays.
¿Cuál fue el resultado del quinto juego que dio el título a Milwaukee?
Los Brewers vencieron 4-1 en el quinto juego.
¿Qué entidades o figuras reaccionaron al campeonato?
Sabathia, los Bucks y los Packers reaccionaron al título de los Brewers.
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