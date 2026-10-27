Héroe del Juego 3 de la Serie Mundial: Jackson Chourio

Diario AS, ESPN Deportes y seriedelCaribe.net informaron inicialmente que Jackson Chourio igualó un récord de Babe Ruth vigente por 98 años y que William Contreras impuso una marca de hits en la postemporada de los Brewers, consolidándose como figuras fundamentales para Milwaukee en la búsqueda de su primera corona. Posteriormente, MLB.com, LatinAmerican Post, El Nacional, El Periodiquito, La Verdad, Noticias Venevisión, Al Bat y Sports Illustrated ampliaron la cobertura detallando que Chourio se convirtió en el jugador más joven con cuatro hits en un juego de la Serie Mundial desde 1946 y en el motor del equipo con récords pulverizados en octubre, validando la apuesta de la organización.

La cobertura también destacó el dominio de Contreras detrás del plato, su bateo oportuno, su maestría en el sistema de desafíos ABS y sus declaraciones señalando que el equipo no se dará por vencido, además de posicionarlo junto a Chourio como candidatos al MVP de la Serie Mundial 2026. En cuanto a discrepancias o matices en la información, CNN en Español reportó de manera posterior que los Rays sorprendieron a los Brewers con una remontada para ganar el quinto partido de la serie con un marcador de 4-3.

Actualmente, la situación de la Serie Mundial muestra a los Brewers inmersos en la definición del título, mientras la cobertura periodística continúa centrada en el desempeño de las estrellas venezolanas y el desarrollo de los siguientes encuentros del campeonato.