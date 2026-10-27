El 'challenge' que valió 8 carreras y casi sella un Serie Mundial
Una entrada de ocho carreras coloca a los Brewers a un paso de ganar su primer título de la Serie Mundial.
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Cobertura (7)
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- Gasser lanza joya con Cerveceros en la Serie Mundial que no se había dado desde Koufax en 1965 San Antonio Express-News · hace 4 h
- Los Brewers, gracias a una entrada increíble en la que marcaron ocho carreras —batiendo un récord—, se colocan con una ventaja de 3-0 sobre los Rays en la Serie Mundial Fox News · hace 4 h
- A un triunfo de hacer historia: Brewers aplastan a Rays y acarician el título de la Serie Mundial Telemundo · hace 4 h
- Cerveceros aplastan 10-1 a los Rays para quedar a un triunfo de su primer título de Serie Mundial Chicago Tribune · hace 4 h
- Cerveceros aplastan a los Rays y quedan a un triunfo de su primer título de Serie Mundial Los Angeles Times · hace 4 h
- Rays cerca de ver derrumbado su 2026… y con la historia MUY en contra MLB.com · hace 4 h
El resumen
Con una pizarra de 10-1, los Brewers vencieron a los Rays y tomaron una ventaja de 3-0 en la Serie Mundial de 2026, quedando a un solo triunfo de hacer historia. La victoria se consolidó gracias a una entrada récord en la que marcaron ocho anotaciones tras un 'challenge', dejando a sus rivales con la serie muy en contra.
Los medios deportivos y generales registran la contundencia del encuentro, señalando que la franquicia acaricia el título mientras los Rays se encuentran cerca de ver derrumbada su temporada. Diversas coberturas coinciden en la magnitud de la ventaja obtenida, destacando el desempeño ofensivo en el episodio clave del juego.
Las publicaciones no detallan los aspectos específicos sobre cómo se desarrollarán los siguientes encuentros ni los movimientos tácticos que planean ambos equipos para el próximo partido. La cobertura actual tampoco especifica las alineaciones futuras ni las decisiones de los cuerpos técnicos de cara al cuarto juego de la serie.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 57 min.
Respuestas rápidas
¿Cuál es el marcador actual de la Serie Mundial?
Los Brewers tienen una ventaja de 3-0 sobre los Rays.
¿Qué resultado obtuvo el último encuentro mencionado?
Los Cerveceros aplastaron a los Rays con un marcador de 10-1.
¿Qué récord se destaca en la cobertura?
Una entrada increíble en la que los Brewers marcaron ocho carreras.
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