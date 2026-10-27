El 'challenge' que valió 8 carreras y casi sella un Serie Mundial

Con una pizarra de 10-1, los Brewers vencieron a los Rays y tomaron una ventaja de 3-0 en la Serie Mundial de 2026, quedando a un solo triunfo de hacer historia. La victoria se consolidó gracias a una entrada récord en la que marcaron ocho anotaciones tras un 'challenge', dejando a sus rivales con la serie muy en contra.

Los medios deportivos y generales registran la contundencia del encuentro, señalando que la franquicia acaricia el título mientras los Rays se encuentran cerca de ver derrumbada su temporada. Diversas coberturas coinciden en la magnitud de la ventaja obtenida, destacando el desempeño ofensivo en el episodio clave del juego.

Las publicaciones no detallan los aspectos específicos sobre cómo se desarrollarán los siguientes encuentros ni los movimientos tácticos que planean ambos equipos para el próximo partido. La cobertura actual tampoco especifica las alineaciones futuras ni las decisiones de los cuerpos técnicos de cara al cuarto juego de la serie.