La distinción reconoce formalmente al pelotero por su destacada labor humanitaria y filantrópica. Medios especializados y de alcance general, incluyendo a Yahoo, ESPN Deportes, Chicago Tribune, El Vocero de Puerto Rico, NotiCel, El Nuevo Día, Primera Hora y MLB.com, registraron el reconocimiento de manera simultánea, destacando el orgullo que representa para Puerto Rico.

La cobertura informativa converge totalmente en la adjudicación del galardón a Lindor, sin que se registren discrepancias ni contradicciones entre las distintas fuentes consultadas respecto al anuncio. Hasta el momento, la información disponible se limita a confirmar la entrega del premio por la labor humanitaria del deportista, sin que los reportes actuales especifiquen detalles adicionales sobre la ceremonia de entrega.