Corte de Apelación condena a tres años de prisión suspendida a Wander Franco

La decisión de la Corte de Apelación establece la pena de tres años de prisión suspendida para Wander Franco, según detallan las coberturas de ESPN Deportes, AP News, Diario Libre, El Nacional y N Digital. Las publicaciones señalan que esta sentencia aparta de por vida al jugador del béisbol de Las Grandes Ligas.

La respuesta oficial a las apelaciones presentadas en este proceso judicial se dará a conocer este jueves, según los reportes disponibles, mientras la cobertura no especifica otros detalles adicionales sobre el cumplimiento de la medida.