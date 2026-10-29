Corte de Apelación condena a tres años de prisión suspendida a Wander Franco
Una Corte de Apelación condenó a tres años de prisión suspendida al pelotero Wander Franco.
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El resumen
La decisión de la Corte de Apelación establece la pena de tres años de prisión suspendida para Wander Franco, según detallan las coberturas de ESPN Deportes, AP News, Diario Libre, El Nacional y N Digital. Las publicaciones señalan que esta sentencia aparta de por vida al jugador del béisbol de Las Grandes Ligas.
La respuesta oficial a las apelaciones presentadas en este proceso judicial se dará a conocer este jueves, según los reportes disponibles, mientras la cobertura no especifica otros detalles adicionales sobre el cumplimiento de la medida.
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Cobertura (5)
- Este jueves tribunal dará respuesta a las apelaciones en proceso judicial a Wander Franco N Digital · hace 5 h
- Condena impuesta a pelotero Wander Franco lo saca de por vida del beisbol de Las Grandes Ligas El Nacional — La voz de todos · hace 5 h
- Wander Franco es condenado a 3 años de prisión suspendida ESPN Deportes · hace 5 h
- Corte revoca perdón judicial a Wander Franco y lo condenan a 3 años de prisión suspendida AP News · hace 5 h
- Corte de Apelación condena a tres años de prisión suspendida a Wander Franco Diario Libre · hace 5 h
Respuestas rápidas
Cuál es la condena impuesta a Wander Franco?
Una Corte de Apelación lo condenó a tres años de prisión suspendida.
Qué impacto tiene la sentencia en su carrera?
La condena lo saca de por vida del béisbol de Las Grandes Ligas.
Qué medios han cubierto la decisión judicial?
N Digital, El Nacional, ESPN Deportes, AP News y Diario Libre.
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