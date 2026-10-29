El Seguro Social y el SSI se adelantan en noviembre de 2026

El 28 de octubre de 2026, medios como USA Today informaron sobre el envío de pagos del Seguro Social programados para esa fecha, mientras que AL.com indicó que un pago de hasta $994 llegará a los bancos en cuatro días. Posteriormente, reportes de Yahoo Finance, The Detroit News y The Clarion-Ledger detallaron las fechas específicas para los beneficiarios de la Seguridad Suplementaria (SSI) y el Seguro Social en noviembre de 2026.

Se registra una discrepancia en la cobertura sobre el estado de los pagos: publicaciones como MySA y Detroit Free Press señalan que los cheques de noviembre no saldrán en su horario normal y que los pagos de SSI se adelantan, en contraste con otros resúmenes de calendario. Actualmente, la cobertura de FOX 29 Philadelphia y Yahoo detalla quiénes recibirán los fondos esta semana y cómo queda establecido el esquema general para el penúltimo mes del año según los distintos portales informativos.