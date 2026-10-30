Bichette no pretende salirse de su contrato y seguirá con los Mets en 2027 (fuente)

Bo Bichette ha tomado la decisión de ejercer su opción de jugador valuada en 42 millones de dólares para mantenerse vinculado a los New York Mets de cara a la temporada 2027, descartando así la agencia libre según indican los reportes difundidos. La determinación tomada por Bichette garantiza su presencia en el roster de los Mets para 2027 bajo las condiciones económicas previamente establecidas en su vínculo contractual por dicha cifra millonaria.

Los reportes disponibles no especifican mayores detalles sobre futuras negociaciones contractuales a largo plazo más allá de la confirmación de su permanencia para la campaña de 2027.