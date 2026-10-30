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Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, denuncia un ataque informático

Binance sufre un hackeo histórico valorado en miles de millones de dólares, lo que provoca la suspensión de retiros y la caída del bitcoin.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En aumento
  • Clave informativa: Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas, denuncia un ataque informático
  • Punto central: Binance sufre un hackeo histórico valorado en miles de millones de dólares, lo que provoca la suspensión de retiros y la caída del bitcoin.
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🇪🇸 Espanol 30 oct, 06:09 UTC
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El resumen

La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, Binance, alertó inicialmente de un posible problema de seguridad que podría haber afectado unos 6.300 millones de dólares, según informaron medios como Houston Chronicle y San Antonio Express-News. La propia plataforma denunció el ataque informático, lo que llevó a suspender los retiros y provocó el desplome en el precio del bitcoin, de acuerdo con los registros de Yahoo Finanzas. Posteriormente, las coberturas de EL PAÍS, CNN en Español y AP News ampliaron los detalles del caso al calificarlo como el mayor robo de la historia y el mayor golpe cibernético.

En esta fase de la cobertura, empresas de inteligencia blockchain vincularon directamente a Corea del Norte con el hackeo multimillonario a la plataforma. Respecto a la seguridad de los fondos, surgieron matices en la información difundida. Por un lado, CoinDesk indicó que Binance aseguró que el dinero de los clientes está seguro a pesar de que el ataque vació carteras clave de reserva.

Por otro lado, Univision y San Antonio Express-News señalaron que otras firmas cripto y la propia plataforma procedieron a congelar más de 2.500 millones de dólares tras el incidente. En el estado actual de los acontecimientos, la plataforma mantiene congelados los recursos mencionados mientras persisten las consecuencias en el mercado de criptomonedas tras el ataque informático y la suspensión de operaciones de retiro.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué plataforma sufrió el ataque informático?

Binance, catalogada como la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

¿A cuánto asciende la cifra afectada por el hackeo?

Las coberturas mencionan cifras de aproximadamente 6.300 millones de dólares, además de más de 2.500 millones congelados.

¿Quiénes han sido vinculados con el ataque según la información?

Empresas de inteligencia blockchain han vinculado a Corea del Norte con el hackeo.

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