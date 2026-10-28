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Este es el colombiano condenado por millonario esquema de lavado de dinero a través de criptomonedas: le dictaron 13 años de cárcel en Estados Unidos

Un corredor colombiano fue condenado a más de 13 años de prisión en Estados Unidos por lavado de dinero.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
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Cobertura (4)

El resumen

Un bróker colombiano recibió una condena de 160 meses de cárcel en Estados Unidos tras determinarse su participación en un esquema de blanqueo de capitales que utilizó criptomonedas. La red criminal operó mediante el uso de stablecoins y tether, logrando blanquear 14,5 millones de dólares en conexión con un heredero de la familia Cartier, según detallan medios especializados como Halcones y Palomas, Criptoinforme, El Tiempo y Bitcoin News.

La cobertura periodística detalla que la sentencia impuesta supera los 13 años de prisión efectiva. Las publicaciones destacan la participación del corredor colombiano en esta red de blanqueo a través de activos digitales.

Actualmente, la información disponible no especifica los detalles adicionales sobre la ejecución de la pena o futuras acciones legales relacionadas con el caso.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Quién fue condenado?

Un bróker y corredor colombiano de criptomonedas.

¿De qué se le acusa?

De participar en un esquema de lavado de dinero por 14,5 millones de dólares.

¿Cuál fue la sentencia?

Se le dictaron 160 meses de prisión, equivalentes a más de 13 años de cárcel en Estados Unidos.

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