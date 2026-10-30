FBI alerta sobre posibles amenazas de atentados en Puerto Cortés y la Policía Nacional requiere a sospechoso

Las autoridades elevaron la protección e iniciaron una investigación tras una alerta del FBI que advierte sobre posibles atentados con explosivos en Puerto Cortés, Honduras. La medida de seguridad incluye acciones en la infraestructura de la Empresa Nacional Portuaria.

Las amenazas estarían relacionadas con acciones implementadas contra el crimen y el narcotráfico, según declaraciones atribuidas a Junior Burbara. En este contexto, la Dirección Policial de Investigaciones requirió a un ciudadano y se reporta la captura de un hombre tras la advertencia emitida.

La cobertura de medios como La Prensa Gráfica, Infobae, Proceso Digital y HCH difiere en los detalles precisos sobre la vinculación exacta del sospechoso capturado con los explosivos, limitándose a reportar su requerimiento y la activación de las investigaciones. Los detalles sobre la identidad completa del sospechoso y las acciones específicas que se tomarán para reforzar el puerto no se especifican en los reportes actuales.