La principal plataforma de criptomonedas del mundo sufre el mayor robo de la historia por presuntos ciberpiratas norcoreanos

La plataforma de criptomonedas Binance confirmó un ciberataque complejo que resultó en el robo de 6.300 millones de dólares, marcando el mayor asalto de la historia en este mercado según la cobertura. Este hecho generó una depreciación inmediata en activos como el bitcoin y el propio BNB tras el informe oficial.

Tras el incidente, el FBI y el Servicio Secreto comenzaron a colaborar con la empresa, mientras que diversas firmas de inteligencia blockchain vincularon a presuntos ciberpiratas norcoreanos con el ataque. Actualmente, los usuarios aguardan información sobre cuándo se volverán a habilitar los retiros de fondos en la plataforma.