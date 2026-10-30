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La principal plataforma de criptomonedas del mundo sufre el mayor robo de la historia por presuntos ciberpiratas norcoreanos

Binance sufre el mayor robo de la historia en el sector cripto tras un ciberataque complejo valuado en 6.300 millones de dólares.

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  • Clave informativa: La principal plataforma de criptomonedas del mundo sufre el mayor robo de la historia por presuntos ciberpiratas norcoreanos
  • Punto central: Binance sufre el mayor robo de la historia en el sector cripto tras un ciberataque complejo valuado en 6.300 millones de dólares.
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El resumen

La plataforma de criptomonedas Binance confirmó un ciberataque complejo que resultó en el robo de 6.300 millones de dólares, marcando el mayor asalto de la historia en este mercado según la cobertura. Este hecho generó una depreciación inmediata en activos como el bitcoin y el propio BNB tras el informe oficial.

Tras el incidente, el FBI y el Servicio Secreto comenzaron a colaborar con la empresa, mientras que diversas firmas de inteligencia blockchain vincularon a presuntos ciberpiratas norcoreanos con el ataque. Actualmente, los usuarios aguardan información sobre cuándo se volverán a habilitar los retiros de fondos en la plataforma.

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Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Cuánto dinero fue robado en el hackeo a Binance?

La plataforma confirmó un ciberataque por un valor de 6.300 millones de dólares.

¿Quiénes colaboran en la investigación del ataque?

El FBI y el Servicio Secreto colaboran con Binance, mientras que empresas de inteligencia blockchain vinculan a Norcorea con el hecho.

¿Qué impacto tuvo el hackeo en el mercado?

El mercado de criptomonedas registró caídas y activos como el bitcoin y BNB se deprecian tras el informe de la plataforma.

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