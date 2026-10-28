Keyrol Figueroa le marca al Manchester City: así fue el segundo gol del hondureño

El delantero hondureño Keyrol Figueroa marcó un tanto en la goleada del Port Vale contra el Manchester City U21, consolidando su momento deportivo en el fútbol de Inglaterra. La cobertura de diversos medios de comunicación detalla la anotación y resalta la actuación del jugador, destacando que representa su segundo gol con la camiseta del Port Vale.

Los reportes actuales no detallan los aspectos tácticos adicionales del encuentro ni la duración total de su participación en el partido.