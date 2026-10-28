Keyrol Figueroa le marca al Manchester City: así fue el segundo gol del hondureño
Keyrol Figueroa destaca en Inglaterra al anotar su segundo gol para el Port Vale frente al Manchester City U21.
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Cobertura (5)
- Keyrol Figueroa se luce con gol ante el Manchester City U21 y afianza su gran momento Deportes TVC · hace 11 h
- Keyrol Figueroa sigue brillando y convierte otro gol en Inglaterra Diario Tiempo de Honduras · hace 11 h
- Keyrol Figueroa anota en goleada del Port Vale sobre el Manchester City U21 HCH · hace 11 h
- Keyrol Figueroa hace su segundo gol con el Port Vale Diario La Tribuna · hace 11 h
- Keyrol Figueroa le marca al Manchester City: así fue el segundo gol del hondureño DIEZ.HN · hace 11 h
El resumen
El delantero hondureño Keyrol Figueroa marcó un tanto en la goleada del Port Vale contra el Manchester City U21, consolidando su momento deportivo en el fútbol de Inglaterra. La cobertura de diversos medios de comunicación detalla la anotación y resalta la actuación del jugador, destacando que representa su segundo gol con la camiseta del Port Vale.
Los reportes actuales no detallan los aspectos tácticos adicionales del encuentro ni la duración total de su participación en el partido.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 49 min.
Respuestas rápidas
Le anotó al Manchester City U21.
Le anotó al Manchester City U21.
¿Cuál es el equipo actual de Keyrol Figueroa?
Juega para el Port Vale.
¿Cuántos goles lleva anotados con su club?
La cobertura señala que ha convertido su segundo gol con el Port Vale.
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