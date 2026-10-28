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Keyrol Figueroa le marca al Manchester City: así fue el segundo gol del hondureño

Keyrol Figueroa destaca en Inglaterra al anotar su segundo gol para el Port Vale frente al Manchester City U21.

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Cobertura (5)

El resumen

El delantero hondureño Keyrol Figueroa marcó un tanto en la goleada del Port Vale contra el Manchester City U21, consolidando su momento deportivo en el fútbol de Inglaterra. La cobertura de diversos medios de comunicación detalla la anotación y resalta la actuación del jugador, destacando que representa su segundo gol con la camiseta del Port Vale.

Los reportes actuales no detallan los aspectos tácticos adicionales del encuentro ni la duración total de su participación en el partido.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 49 min.

Respuestas rápidas

Le anotó al Manchester City U21.

Le anotó al Manchester City U21.

¿Cuál es el equipo actual de Keyrol Figueroa?

Juega para el Port Vale.

¿Cuántos goles lleva anotados con su club?

La cobertura señala que ha convertido su segundo gol con el Port Vale.

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