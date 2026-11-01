A cuánto abre el dólar el lunes 2 de noviembre

Durante el fin de semana del 1 de noviembre de 2026, medios como C5N, Cholila Online, Los Andes, TN, El Destape, Infocampo y La Nación comenzaron el seguimiento continuo de las cotizaciones cambiarias vigentes. A medida que avanzaba la jornada dominical, la cobertura en vivo se intensificó para detallar los precios correspondientes al dólar oficial en el Banco Nación y los valores asignados al dólar blue, confirmando las cifras que regirán al inicio de la semana.

Actualmente, las publicaciones especializadas mantienen el monitoreo constante sobre los movimientos del mercado cambiario de cara al lunes 2 de noviembre, sin que la cobertura actual especifique variaciones adicionales más allá de las cotizaciones ya registradas.