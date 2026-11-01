TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Mundo

A cuánto abre el dólar el lunes 2 de noviembre

La atención se centra en la cotización oficial y del dólar blue de cara a la apertura del lunes 2 de noviembre de 2026.

7fuentes
7artículos
5velocidad
+65%desde la primera detección
hace 2 hprimera detección
Texto:
⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En aumento
  • Clave informativa: A cuánto abre el dólar el lunes 2 de noviembre
  • Punto central: La atención se centra en la cotización oficial y del dólar blue de cara a la apertura del lunes 2 de noviembre de 2026.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 5 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
Índice de Velocidad: 5 pts Monitoreado a través de 7 fuentes independientes. Compara su aceleración en el radar general.
Abrir Radar en Directo →

El resumen

Durante el fin de semana del 1 de noviembre de 2026, medios como C5N, Cholila Online, Los Andes, TN, El Destape, Infocampo y La Nación comenzaron el seguimiento continuo de las cotizaciones cambiarias vigentes. A medida que avanzaba la jornada dominical, la cobertura en vivo se intensificó para detallar los precios correspondientes al dólar oficial en el Banco Nación y los valores asignados al dólar blue, confirmando las cifras que regirán al inicio de la semana.

Actualmente, las publicaciones especializadas mantienen el monitoreo constante sobre los movimientos del mercado cambiario de cara al lunes 2 de noviembre, sin que la cobertura actual especifique variaciones adicionales más allá de las cotizaciones ya registradas.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 55 min.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué cotizaciones se siguen de cerca para el lunes 2 de noviembre?

La cobertura se centra en el precio del dólar oficial y del dólar blue.

¿Qué medios informan sobre el precio del dólar?

Medios como C5N, Los Andes, TN, El Destape, Infocampo y La Nación realizan seguimiento en vivo.

¿Se conocen variaciones futuras en el precio?

La cobertura no especifica datos sobre futuros cambios más allá de las cotizaciones confirmadas.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

📊 PULSO DE LA TENDENCIA

¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?

Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.

Haz clic en cualquier opción para registrar tu evaluación. 810+ respuestas verificadas

Temas

Dólar Banco Nación Dólar blue Economía Argentina

Tendencias relacionadas

\n \n \n \n \n \n \n