A cuánto abre el dólar el lunes 2 de noviembre
La atención se centra en la cotización oficial y del dólar blue de cara a la apertura del lunes 2 de noviembre de 2026.
- Clave informativa: A cuánto abre el dólar el lunes 2 de noviembre
- Punto central: La atención se centra en la cotización oficial y del dólar blue de cara a la apertura del lunes 2 de noviembre de 2026.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 5 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
El resumen
Durante el fin de semana del 1 de noviembre de 2026, medios como C5N, Cholila Online, Los Andes, TN, El Destape, Infocampo y La Nación comenzaron el seguimiento continuo de las cotizaciones cambiarias vigentes. A medida que avanzaba la jornada dominical, la cobertura en vivo se intensificó para detallar los precios correspondientes al dólar oficial en el Banco Nación y los valores asignados al dólar blue, confirmando las cifras que regirán al inicio de la semana.
Actualmente, las publicaciones especializadas mantienen el monitoreo constante sobre los movimientos del mercado cambiario de cara al lunes 2 de noviembre, sin que la cobertura actual especifique variaciones adicionales más allá de las cotizaciones ya registradas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 55 min.
Cobertura (7)
- Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 1° de noviembre C5N · hace 22 h
- Dólar hoy y dólar blue: cotizaciones del 1° de noviembre » Cholila Online · hace 22 h
- Está confirmado el precio que tendrá el dólar para este lunes 2 de noviembre Los Andes · hace 22 h
- 🔴 Cotización dólar oficial hoy, EN VIVO: los precios en el Banco Nación y a cuánto se vende el dólar blue este domingo 1 de noviembre TN · hace 22 h
- Precio del dólar hoy y dólar blue hoy EN VIVO: cuál es su cotización este domingo, 1 de noviembre El Destape · hace 22 h
- Dólar BLUE HOY: a cuánto cotiza el 1 noviembre 2026 Infocampo · hace 22 h
- A cuánto abre el dólar el lunes 2 de noviembre La Nación · hace 22 h
Respuestas rápidas
¿Qué cotizaciones se siguen de cerca para el lunes 2 de noviembre?
La cobertura se centra en el precio del dólar oficial y del dólar blue.
¿Qué medios informan sobre el precio del dólar?
Medios como C5N, Los Andes, TN, El Destape, Infocampo y La Nación realizan seguimiento en vivo.
¿Se conocen variaciones futuras en el precio?
La cobertura no especifica datos sobre futuros cambios más allá de las cotizaciones confirmadas.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
El Seguro Social y el SSI se adelantan en noviembre de 2026
Diez medios informan sobre la modificación en el calendario de pagos de noviembre de 2026 para el Seguro Social y el SSI.
Este es el presidente que decidió no felicitar a Lula da Silva tras su triunfo en la segunda vuelta en Brasil
La decisión del gobierno argentino de no felicitar a Lula da Silva tras su victoria electoral genera tensión bilateral.
La victoria de Lula frustra las esperanzas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder
La victoria de Lula frena las expectativas del lobby agrícola brasileño de consolidar su poder político.
🔴 Dólar oficial hoy y dólar blue: a cuánto cotizan este viernes 23 de octubre
El dólar se vende a $1550, alcanzando su valor máximo del año en la jornada del viernes 23 de octubre de 2026.
Trump invoca ley que data de la Guerra Fría para frenar escalada de costos energéticos
Trump recurre a la Ley de Producción de Defensa para frenar la escalada de costos energéticos.
Preocupación en Argentina y Brasil por costos para viajar a final de Sudamericana en Barranquilla
Preocupación en Argentina y Brasil por los altos costos para viajar a la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla.