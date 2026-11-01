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Temblor en México EN VIVO hoy, 1 de noviembre 2026: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro del último sismo vía SSN

Medios internacionales y locales siguen en directo la actividad sísmica registrada hoy 1 de noviembre de 2026 en México.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Temblor en México EN VIVO hoy, 1 de noviembre 2026: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro del último sismo vía SSN
  • Punto central: Medios internacionales y locales siguen en directo la actividad sísmica registrada hoy 1 de noviembre de 2026 en México.
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El resumen

La cobertura informativa sigue en tiempo real los detalles sobre el temblor registrado este 1 de noviembre de 2026 en territorio mexicano, incluyendo un movimiento telúrico de magnitud leve de 3.1 localizado al noroeste de Coquimatlán, Colima, según los datos disponibles. Los reportes de medios como Telediario, N+, Volcano Discovery, RPP Noticias y El Comercio se centran en rastrear la hora exacta, la magnitud oficial y la ubicación del epicentro reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), prestando atención a las zonas de Ciudad de México y Colima.

La información disponible no especifica por el momento si existen daños materiales adicionales o personas afectadas en las distintas regiones donde se percibió el movimiento, detalles que las transmisiones en vivo continúan monitoreando.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 4 min.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuándo ocurrió el temblor?

Los registros señalan la actividad sísmica para este 1 de noviembre de 2026.

¿Qué magnitud se ha reportado?

La cobertura menciona un sismo leve de magnitud 3.1 al noroeste de Coquimatlán, Colima.

¿Qué organismo emite los datos oficiales?

Los reportes hacen referencia al Servicio Sismológico Nacional (SSN) como fuente para conocer el epicentro y la magnitud.

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