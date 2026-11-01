Temblor en México EN VIVO hoy, 1 de noviembre 2026: hora exacta, magnitud y dónde fue el epicentro del último sismo vía SSN

La cobertura informativa sigue en tiempo real los detalles sobre el temblor registrado este 1 de noviembre de 2026 en territorio mexicano, incluyendo un movimiento telúrico de magnitud leve de 3.1 localizado al noroeste de Coquimatlán, Colima, según los datos disponibles. Los reportes de medios como Telediario, N+, Volcano Discovery, RPP Noticias y El Comercio se centran en rastrear la hora exacta, la magnitud oficial y la ubicación del epicentro reportado por el Servicio Sismológico Nacional (SSN), prestando atención a las zonas de Ciudad de México y Colima.

La información disponible no especifica por el momento si existen daños materiales adicionales o personas afectadas en las distintas regiones donde se percibió el movimiento, detalles que las transmisiones en vivo continúan monitoreando.