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Investigan cuarto viaje de Roig Fuertes, esta vez a México

El cuarto viaje de Suzanne Roig Fuertes a México genera controversia y reclamos de información en el Senado.

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  • Clave informativa: Investigan cuarto viaje de Roig Fuertes, esta vez a México
  • Punto central: El cuarto viaje de Suzanne Roig Fuertes a México genera controversia y reclamos de información en el Senado.
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El resumen

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, realizó un viaje a México para participar como conferenciante, lo que ha motivado una investigación sobre esta cuarta salida oficial y reclamos de explicaciones desde el Senado por parte de figuras como Rivera Schatz, quien responsabiliza a la gobernadora por mantenerla en el puesto. La cobertura periodística detalla las críticas políticas en torno a su permanencia en la agencia y las exigencias de transparencia sobre los motivos y costos de sus desplazamientos, aunque los reportes actuales no especifican detalles sobre la agenda exacta en territorio mexicano ni la respuesta oficial de la gobernadora ante los señalamientos.

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Cobertura (4)

Respuestas rápidas

¿Quién es la funcionaria investigada?

Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia.

¿A qué país realizó el viaje objeto de investigación?

A México, donde participó en calidad de conferenciante.

¿Qué institución reclama información sobre el viaje?

El Senado.

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Suzanne Roig Departamento de la Familia Senado México Puerto Rico

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