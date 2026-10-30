Investigan cuarto viaje de Roig Fuertes, esta vez a México
El cuarto viaje de Suzanne Roig Fuertes a México genera controversia y reclamos de información en el Senado.
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El resumen
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, realizó un viaje a México para participar como conferenciante, lo que ha motivado una investigación sobre esta cuarta salida oficial y reclamos de explicaciones desde el Senado por parte de figuras como Rivera Schatz, quien responsabiliza a la gobernadora por mantenerla en el puesto. La cobertura periodística detalla las críticas políticas en torno a su permanencia en la agencia y las exigencias de transparencia sobre los motivos y costos de sus desplazamientos, aunque los reportes actuales no especifican detalles sobre la agenda exacta en territorio mexicano ni la respuesta oficial de la gobernadora ante los señalamientos.
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Cobertura (4)
- #DepartamentoDeLaFamilia Jay Fonseca · hace 7 h
- Rivera Schatz responsabiliza a la gobernadora por mantener a Suzanne Roig en Familia Metro Puerto Rico · hace 7 h
- Suzanne Roig visitó México como conferenciante: el Senado reclama información del cuarto viaje de la secretaria El Nuevo Día · hace 7 h
- Investigan cuarto viaje de Roig Fuertes, esta vez a México El Vocero de Puerto Rico · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Quién es la funcionaria investigada?
Suzanne Roig Fuertes, secretaria del Departamento de la Familia.
¿A qué país realizó el viaje objeto de investigación?
A México, donde participó en calidad de conferenciante.
¿Qué institución reclama información sobre el viaje?
El Senado.
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