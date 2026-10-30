Investigan cuarto viaje de Roig Fuertes, esta vez a México

La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, realizó un viaje a México para participar como conferenciante, lo que ha motivado una investigación sobre esta cuarta salida oficial y reclamos de explicaciones desde el Senado por parte de figuras como Rivera Schatz, quien responsabiliza a la gobernadora por mantenerla en el puesto. La cobertura periodística detalla las críticas políticas en torno a su permanencia en la agencia y las exigencias de transparencia sobre los motivos y costos de sus desplazamientos, aunque los reportes actuales no especifican detalles sobre la agenda exacta en territorio mexicano ni la respuesta oficial de la gobernadora ante los señalamientos.