Chicharito impacta a todo México con su nuevo rostro ¿Por qué parece de 20 años?

Un cambio físico notable en el rostro y la apariencia de Javier 'Chicharito' Hernández ha provocado reacciones masivas en plataformas digitales y diversos medios informativos. La cobertura de medios como Excélsior, Mediotiempo, MARCA, TUDN, DIEZ.HN, El Horizonte, Fox Sports y El Heraldo de México detalla que el deportista reapareció mostrando un nuevo look, además de evidenciar un tratamiento capilar y un injerto de cabello.

Diversos reportes señalan que la transformación generó sorpresa debido a la apariencia del rostro del jugador, mencionando incluso especulaciones sobre una posible cirugía en la nariz. La cobertura actual se limita a registrar la tendencia digital y las reacciones públicas ante las imágenes mostradas, sin que hasta el momento existan más detalles oficiales sobre el procedimiento.