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Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre

En octubre de 2026, el mercado automotor en Colombia vendió más de 32.000 carros y Tesla perdió su racha ganadora.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En su punto
  • Clave informativa: Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre
  • Punto central: En octubre de 2026, el mercado automotor en Colombia vendió más de 32.000 carros y Tesla perdió su racha ganadora.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen

Con corte a octubre de 2026, se matricularon un total de 279.387 vehículos nuevos en el país, lo que representa un incremento superior a 39%. El sector repitió la hazaña de septiembre al superar las 32.000 unidades comercializadas, registrando así el mejor octubre desde el año 2014 según la información difundida por medios especializados.

En medio de este dinamismo general del mercado, Revista Semana reportó que Tesla perdió su racha ganadora en Colombia al ser desplazada del trono por otro vehículo durante el mes de octubre. Paralelamente, los registros de septiembre mostraron cambios en el liderazgo de los carros premium e incorporaron la entrada de un modelo de Ferrari.

Los reportes de Blu Radio, Portafolio.co y LaRepublica.co detallan el comportamiento de las matrículas de los 20 carros más vendidos y el balance acumulado del sector automotor, cuyas cifras oficiales marcan el ritmo actual de la industria en el territorio nacional.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuántos carros nuevos se matricularon en Colombia con corte a octubre de 2026?

Se matricularon 279.387 vehículos nuevos, lo que equivale a un alza de más de 39%.

¿Qué sucedió con Tesla en el mercado colombiano durante octubre?

Tesla perdió su racha ganadora al ser desplazada del trono por otro carro, según lo informado por Revista Semana.

¿Cómo se comportó el mercado automotor en octubre de 2026?

El sector vendió más de 32.000 carros, repitiendo la hazaña de septiembre y logrando el mejor mes de octubre desde 2014.

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