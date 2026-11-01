Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre

Con corte a octubre de 2026, se matricularon un total de 279.387 vehículos nuevos en el país, lo que representa un incremento superior a 39%. El sector repitió la hazaña de septiembre al superar las 32.000 unidades comercializadas, registrando así el mejor octubre desde el año 2014 según la información difundida por medios especializados.

En medio de este dinamismo general del mercado, Revista Semana reportó que Tesla perdió su racha ganadora en Colombia al ser desplazada del trono por otro vehículo durante el mes de octubre. Paralelamente, los registros de septiembre mostraron cambios en el liderazgo de los carros premium e incorporaron la entrada de un modelo de Ferrari.

Los reportes de Blu Radio, Portafolio.co y LaRepublica.co detallan el comportamiento de las matrículas de los 20 carros más vendidos y el balance acumulado del sector automotor, cuyas cifras oficiales marcan el ritmo actual de la industria en el territorio nacional.