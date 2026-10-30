Primeras imágenes de la militarización en Cúcuta tras la orden de Abelardo De La Espriella
Cúcuta se militariza tras una orden de Abelardo De La Espriella motivada por recientes hechos violentos en la zona fronteriza.
- Clave informativa: Primeras imágenes de la militarización en Cúcuta tras la orden de Abelardo De La Espriella
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El resumen
2 policías y 4 civiles resultaron heridos tras la explosión de un carro bomba en Combia, mientras que al menos 4 policías sufrieron heridas en un ataque con explosivos en la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Tras estos hechos violentos, Abelardo De La Espriella ordenó la militarización de Cúcuta.
La cobertura, que incluye publicaciones de medios como Revista Semana, Greenwich Time, San Antonio Express-News y Univision, muestra ya las primeras imágenes de la presencia militar en la ciudad. Las autoridades ofrecen una recompensa por la captura de los responsables, mientras la situación en la frontera continúa bajo el despliegue de seguridad ordenado.
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Cobertura (5)
- Abelardo De La Espriella ordenó militarizar Cúcuta Revista Semana · hace 10 h
- Explosión de un carro bomba deja dos policías y cuatro civiles heridos en Combia; autoridades ofrecen recompensa por su captura Univision · hace 10 h
- Al menos 4 policías heridos en ataque con explosivos en ciudad colombiana fronteriza con Venezuela Greenwich Time · hace 10 h
- De la Espriella ordena militarizar ciudad colombiana fronteriza con Venezuela tras hechos violentos San Antonio Express-News · hace 10 h
- Primeras imágenes de la militarización en Cúcuta tras la orden de Abelardo De La Espriella Revista Semana · hace 10 h
Respuestas rápidas
¿Quién ordenó la militarización de Cúcuta?
Abelardo De La Espriella ordenó la militarización de la ciudad.
¿Qué incidentes violentos precedieron a la medida?
Se reportó la explosión de un carro bomba que dejó dos policías y cuatro civiles heridos en Combia, así como un ataque con explosivos que dejó al menos cuatro policías heridos en una ciudad colombiana fronteriza con Venezuela.
¿Qué medidas adicionales se han tomado tras los ataques?
Las autoridades ofrecen una recompensa por la captura de los responsables y se han difundido las primeras imágenes de la militarización en Cúcuta.
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