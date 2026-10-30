Primeras imágenes de la militarización en Cúcuta tras la orden de Abelardo De La Espriella

2 policías y 4 civiles resultaron heridos tras la explosión de un carro bomba en Combia, mientras que al menos 4 policías sufrieron heridas en un ataque con explosivos en la ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Tras estos hechos violentos, Abelardo De La Espriella ordenó la militarización de Cúcuta.

La cobertura, que incluye publicaciones de medios como Revista Semana, Greenwich Time, San Antonio Express-News y Univision, muestra ya las primeras imágenes de la presencia militar en la ciudad. Las autoridades ofrecen una recompensa por la captura de los responsables, mientras la situación en la frontera continúa bajo el despliegue de seguridad ordenado.