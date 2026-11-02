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De millonario a la quiebra en meses: Canelo Álvarez revela cómo casi pierde todo

El boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez revela cómo estuvo cerca de perder todo su patrimonio en cuestión de meses.

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  • Clave informativa: De millonario a la quiebra en meses: Canelo Álvarez revela cómo casi pierde todo
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El resumen

La situación expone los riesgos financieros que enfrentó el campeón de boxeo antes de consolidar sus inversiones actuales. Diversos medios internacionales y plataformas informativas han puesto el foco en la gestión financiera del boxeador y sus fuentes de ingresos alternas al cuadrilátero.

De acuerdo con las publicaciones de medios como Marca USA, Clarin.com, Milenio, TV Azteca y Facebook, el patrimonio del deportista y sus negocios millonarios fuera del boxeo son objeto de análisis detallado, destacando su postura sobre su identidad mexicana y sus planes previos al retiro. Las publicaciones actuales no especifican los detalles exactos ni la fecha exacta de cuándo ocurrieron estos tropiezos financieros que casi lo llevan a la quiebra en meses.

La cobertura tampoco detalla las proyecciones futuras de sus empresas, dejando abierta la incógnita sobre cómo reestructuró sus finanzas tras aquel episodio.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué revelación hizo Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre sus finanzas?

El boxeador reveló cómo casi pierde todo y pasa de millonario a la quiebra en cuestión de meses.

¿Qué edad tiene el boxeador y qué aspecto de su vida se analiza?

Tiene 36 años y la cobertura se centra en sus negocios millonarios fuera del boxeo y su patrimonio.

¿Qué medios cubren la situación del deportista?

La información es abordada por plataformas y medios como Marca USA, Clarin.com, Milenio, TV Azteca y Facebook.

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Canelo Álvarez Boxeo Finanzas Deportes

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