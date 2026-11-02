De millonario a la quiebra en meses: Canelo Álvarez revela cómo casi pierde todo

La situación expone los riesgos financieros que enfrentó el campeón de boxeo antes de consolidar sus inversiones actuales. Diversos medios internacionales y plataformas informativas han puesto el foco en la gestión financiera del boxeador y sus fuentes de ingresos alternas al cuadrilátero.

De acuerdo con las publicaciones de medios como Marca USA, Clarin.com, Milenio, TV Azteca y Facebook, el patrimonio del deportista y sus negocios millonarios fuera del boxeo son objeto de análisis detallado, destacando su postura sobre su identidad mexicana y sus planes previos al retiro. Las publicaciones actuales no especifican los detalles exactos ni la fecha exacta de cuándo ocurrieron estos tropiezos financieros que casi lo llevan a la quiebra en meses.

La cobertura tampoco detalla las proyecciones futuras de sus empresas, dejando abierta la incógnita sobre cómo reestructuró sus finanzas tras aquel episodio.